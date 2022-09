37-Jähriger wird schwer verletzt

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Bei Weilmünster ist am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Quads bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 37-Jährige war von Audenschmiede in Richtung Weilmünster unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Weilmünster kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß das Quad gegen einen entgegenkommenden Opel-Kleintransporter, der von einem 45-Jährigen gefahren wurde. Dadurch fuhr das Quad gegen eine Leitplanke. Hierbei wurde der 37-Jährige schwer verletzt. Ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle. Der 37-Jährige wurde nach erster Behandlung in eine Fachklinik geflogen. Das Quad wurde zur Untersuchung sichergestellt.