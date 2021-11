376 Menschen sind mit Corona infiziert

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Dienstag, 23. November, 0 Uhr, 376 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen beträgt 4,29. Die Inzidenz beträgt 153,8.

Insgesamt gab es bislang 11 651 bestätigte Fälle, zwölf mehr als am Vortag. 10 982 Personen sind inzwischen genesen, 39 mehr als einen Tag zuvor. 637 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 293 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 16 mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und vier Personen im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang insgesamt 125 326 Menschen die Erstimpfung erhalten (72,7 Prozent). 121 365 sind vollständig geimpft (70,4 Prozent). Die Impfzahlen setzen sich zusammen aus Erst-, Zweit- und Einmalimpfungen im Impfzentrum Limburg, in Arztpraxen und im Impfzentrum Wiesbaden.