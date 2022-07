39-Jähriger ohne Führerschein und auf Droge erwischt

Jetzt teilen:

LIMBURG/RUNKEL - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein 39-Jähriger am Samstag, 30. Juli, 20.15 Uhr, in der Schiede in Limburg unterwegs gewesen. So heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Beamte hätten den Rollerfahrer kontrolliert, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient habe. Der Mann aus Runkel gab an, dass er keinen Führerschein besitze und teilte mit, regelmäßig Drogen zu konsumieren; ein Drogenvortest bestätigte dies. Der Mann musste mit zur Polizeistation. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.