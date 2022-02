40-Jähriger aus Nähe von Weilburg bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wird der Mann in eine Klinik nach Gießen geflogen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDBRUNN-ELLAR - Mit schweren Verletzungen wurde am Samstagabend ein 40-jähriger Mann aus der Nähe von Weilburg in eine Klinik nach Gießen geflogen. Um 19.45 Uhr war der Mann mit einem Freund von einem Lebensmittelmarkt auf dem Kirchweg in Richtung Lahr unterwegs. Nach Angaben der Polizei ist der 40-Jährige auf die Straße geraten und wurde dabei von dem Renault eines 56-Jährigen aus Waldbrunn erfasst. Der Mann wurde auf die Scheibe des Autos und von dort wieder auf die Straße geschleudert. Nach Zeugenaussagen soll der Pkw mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Unfallort befand sich direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus. Daher konnten die Feuerwehrleute schnell die Unfallstelle ausleuchten und so dem Rettungshubschrauber einen Landeplatz ermöglichen. Die Straße in Richtung Lahr war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Ermittlungen eines Sachverständigen der Polizei komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt.