41-Jähriger aus Hadamar renkt Mann die Schulter aus

HADAMAR - Beamte wurden am Freitag, 23. September, um 21:07 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und einem 45-Jährigem in die Egermannstraße in Hadamar gerufen. Das teilte die Polizei mit.

Laut ersten Ermittlungen und Anhörung mehrerer Zeugen, sei der 41-Jährige ohne ersichtlichen Grund auf den anderen Mann losgegangen, als dieser noch in einem Auto gesessen habe. Nach offiziellen Angaben renkte sich der Geschädigte bei einer Abwehrhandlung die Schulter aus und musste im Krankenhaus Limburg ärztlich behandelt werden.

Beschuldigter wurde gegenüber der Polizei aggressiv und beleidigend

Bei der Aufnahme des Sachverhalts sei der Beschuldigte gegenüber den Polizeibeamten immer aggressiver geworden und sei zudem einem Platzverweis nicht nachgekommen, sodass er letztendlich in Polizeigewahrsam gebracht werden musste. Während des Transports kam es zu Beleidigungen gegen die Polizeibeamten und zu Spuckattacken. Auf der Dienststelle wurde dem 41-Jährigen ein Alkoholtest angeboten, dieser ergab einen Wert knapp über 2 Promille.

Wie die Polizei mitteilt, wurden ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Beschuldigte nach der Ausnüchterung am Samstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen.