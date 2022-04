Jetzt teilen:

ELZ - Am Freitag, 22. April, hat eine 43-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Sandweg in Elz eine 57-jährige Fußgängerin übersehen und ist ihr über den Fuß gefahren. Das teilt die Polizei mit. Die Fußgängerin wurde dadurch leicht verletzt und in das Limburger Krankenhaus gebracht.