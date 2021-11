44 000 Euro Zuschuss für einen Saftladen

Sie freuen sich über die Förderung (v. l.): Lars Wittmaack (Regionalmanagement), Dennis von Mrozek (Projektträger), Jörg Sauer (Erster Kreisbeigeordneter), Claudia von Mrozek (Projektträgerin), Birgit Sucke (Amt für den Ländlichen Raum), Silvia Scheu-Menzer (Bürgermeisterin) und Anett-Christin Hochheim (Amt für den Ländlichen Raum). Foto: Kreis Limburg-Weilburg

HÜNFELDEN-MENSFELDEN - Hünfelden-Mensfelden (red). In der Backhausstraße 4 in Mensfelden wollen Claudia und Dennis von Mrozek eine Scheune zu einer kleinen Kelterei umbauen. Jeder soll dort das eigene Obst, auch in kleinen Mengen, zu Saft verarbeiten lassen können. "Der Bedarf und die Nachfrage, aus eigenen Äpfeln eigenen Saft zu pressen, ist in den letzten Jahren gestiegen, Großkeltereien bieten diesen Service aber kaum mehr an", erklärt Dennis von Mrozek.

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) hat nun einen Förderbescheid in Höhe von 43 918 Euro überreicht und dem jungen Paar zu seinem Unternehmergeist gratuliert. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf fast 150 000 Euro.

"Die Kleine Kelterei Mensfelden ist ein tolles Vorhaben, das lokales Kulturgut sowie die Kulturgeschichte fördert und die Identifikation mit der Region stärkt. Das Projekt hat einen engen Bezug zur Entwicklungsstrategie der Leader-Region Limburg-Weilburg und ist damit ein gelungenes Beispiel für die regionale Entwicklung im ländlichen Raum", erläuterte Sauer.

Neben dem Aufbau der Kelterei wollen die Projektträger vorhandene Streuobstwiesen pflegen und neue anzulegen. Dies soll alte Obstsorten schützen und auch die Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Unter dem Stichwort "Streuobstpädagogik" ist langfristig die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen geplant.

Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer (parteilos) betont die positiven Effekte, die das Projekt für den Bereich Bildung und Beschäftigung in der Landwirtschaft bringt. Darüber hinaus würden Vernetzungsstrukturen zum Austausch von Informationen und Erfahrungen aufgebaut.

Zum Gesamtkonzept gehört auch ein "Regiomat". An dieser Station können sich Kunden mit Produkten der Kelterei und anderer regionaler Partner rund um die Uhr versorgen. Angeboten werden unter anderem Milch, Eier, Wurst und Saft.

Obwohl die offizielle Förderperiode für das Leader-Programm am 31. Dezember 2020 endete, können in einer zweijährigen Übergangszeit weitere Projekte unterstützt und Anträge gestellt werden.