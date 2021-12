45 Autofahrer zu schnell auf der B 8

Die Polizei hat bei Niederbrechen den Verkehr kontrolliert. Symbolfoto: Friso Gentsch

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeistation Limburg-Weilburg hat am Montag zwischen 9.25 und 11.10 Uhr in Niederbrechen an der B 8 die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrolliert. In dem Bereich gilt Tempo 50.

Von 302 gemessenen Fahrzeugen waren 45 zu schnell unterwegs. Vier Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen; einer war so schnell unterwegs, dass ihm ein Fahrverbot droht. 41 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarngeld. Das schnellste Fahrzeug war mit über 80 Stundenkilometern unterwegs.