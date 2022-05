50 Jahre Weilburger Schlosskonzerte: 50 Konzerte zum Jubiläum

Die Weilburger Schlosskonzerte werden 50 Jahre alt und feiern das vom 4. Juni bis zum 6. August mit nahezu 50 Konzerten. Foto: Oliver Nauditt/Weilburger Schlosskonzerte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die Jubiläumssaison der Weilburger Schlosskonzerte beginnt am Samstag, 4. Juni, mit einem Konzert im Renaissancehof. Die internationalen Musikfestspiele werden 50 Jahre alt und feiern das mit einem Programm von Klassik über Jazz und Barock bis hin zur Popmusik. Bis zum 6. August wird es nahezu 50 Konzerten in allen sechs Spielstätten des Weilburger Schlosses geben. Auch ein Ausflug nach Limburg ist wieder mit einem Konzert auf der Domplatte für Freitag, 15. Juli, geplant.

Zum Auftakt der Jubiläumssaison spielt das hr-Sinfonieorchester am Samstag, 4. Juni, um 20 Uhr im Renaissancehof. Mit von der Partie ist dann Víkingur Ólafsson, Klavier, der das Orchester leitet. Das Publikum in Weilburg wird das Klavierkonzert Nr. 12 in c-Moll von Mozart und das Klavierkonzert Nr. 5 in f-Moll von Johann Sebastian Bach erleben.

Ausflug in die Welt

des Berliner Kabaretts

Am Sonntag, 5. Juni, um 11 Uhr lässt Ulrike Neradt ihr Publikum in der Oberen Orangerie wissen: "Nach meine Beene ist ja janz Berlin verrückt". Zusammen mit Jürgen Streck, Klavier, entführt sie in die Welt des Berliner Kabaretts.

"Sweet Soul Gospel" steht am selben Tag um 19 Uhr im Renaissancehof auf dem Spielplan. Es soll einmal mehr zu einer musikalischen Verneigung vor den Legenden des Soul werden.

Weil das Eröffnungswochenende auch das Pfingstwochenende ist, gibt es auch Montag, 6. Juni, um 11 Uhr ein Konzert, diesmal in der Unteren Orangerie. Silke Aichhorn und Regine Kofler, beide Harfe, nehmen ihr Publikum mit an die Moldau, nach Wales und in das romantische Frankreich. Es gibt noch Karten.

Begleitend zur Jubiläums-Konzertsaison ist eine interaktive Ausstellung in der Remise im Renaissancehof untergebracht. Sie erinnert an die Meilensteine aus 50 Jahren "Internationale Musikfestspiele" in Weilburg und bietet geschichtsträchtige Exponate.

Für alle Konzerte, die im Renaissancehof unter freiem Himmel geplant sind, können Schönwetterkarten jederzeit reserviert werden. Bezahlt werden sie erst am Konzerttag an der Abendkasse, wenn feststeht, dass das Konzert auch tatsächlich draußen stattfinden kann und nicht wetterbedingt nach drinnen verlegt werden muss. Wer sich trotz reservierter Schönwetterkarten gegen den Konzertbesuch entschließen möchte, kann seine Schönwetterkarten kostenfrei bis 17 Uhr am Konzerttag stornieren.

Der Veranstalter setzt in Sachen Corona weiterhin auf Vorsicht und bittet darum, die Bestätigung von 3G (Testbescheinigung, Genesenenbescheinigung oder Impfbescheinigung) mit sich zu führen, damit jeder für den Fall einer Stichprobe gerüstet ist.

Alle Informationen, auch zu den neun weiteren Konzertwochen der kompletten Saison und alle Konzertkarten, gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr. Am Samstag, 4. Juni, ist das Kartenbüro von 10 bis 13 und 17 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 5. Juni, gibt es dort Konzertkarten von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Für das Konzert am Montagmorgen ist das Kartenbüro in der Schlossstraße 3 in Weilburg von 10 bis 11 Uhr erreichbar, Telefon 0 64 71-94 42 10 und 94 42 11.