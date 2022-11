5000 Euro für die Weilburger Tafel

Präsident Andreas Schmid-Eisert vom Rotary Club Weilburg überreicht an die Vorsitzende Susanne Artner-Stehr von der Weilburger Tafel einen Scheck über 5000 Euro in Anwesenheit von Club- und Vorstandsmitgliedern der Tafel. Foto: Rotary Club

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Rotary Club Weilburg hat jetzt bei einem Besuch der Weilburger Tafel eine Spende von 5000 Euro übergeben. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens fördert der Club auch die Nachpflanzung von Linden in der Johann-Ernst-Lindenallee Weilburg und ein Projekt der Welthungerhilfe. Für diese drei Projekte stellt der Club insgesamt 13.500 Euro zur Verfügung. Die Weilburger Tafel und den Rotary Club Weilburg verbindet ein gemeinsames Ziel: "Menschen helfen!".

Der Verein "Weilburger Tafel" wurde 2011 gegründet und im gleichen Jahr startete am 23. September auch die Ausgabe von Lebensmitteln in der Frankfurter Straße. "Aktuell zählen wir 177 Bedarfsfamilien mit insgesamt 400 Personen", informierte die Vorsitzende Susanne Artner-Stehr.

"Aber auch unsere Kapazitäten sind begrenzt"

"Leider stehen auf unserer Warteliste aber noch 300 Personen, denen wir derzeit nicht helfen können, was wir sehr bedauern - aber auch unsere Kapazitäten sind begrenzt."

170 Mitglieder zählt der Verein und 70 ehrenamtlich tätige Helfer organisieren die Einholung und Ausgabe der Lebensmittel. Die monatlichen Betriebskosten belaufen sich auf über 3000 Euro, daher sei die Tafel insbesondere auch auf die Beiträge von Mitgliedern und finanzielle Spenden angewiesen, betonte Artner-Stehr. Ein Drittel der Empfänger seien derzeit Menschen aus der Ukraine. Die Bewohner von Flüchtlingsunterkünften erhielten von der Tafel keine Waren, da sie in den Einrichtungen verpflegt würden, hob Artner-Stehr hervor. Wichtig seien der Tafel bei der Warenausgabe auch persönliche Kontakte zwischen Helfern und Hilfebedürftigen, um so gezielter Hilfe leisten zu können.

Steigende Zahlen

bei den Hilfebedürftigen

Um helfen zu können, ist die Tafel auf die Abgabe von Waren der Lebensmittelmärkte und -geschäfte in der Region angewiesen. Aufgrund der Preisentwicklungen bei Gas und Strom sowie den Auswirkungen der inflationären Entwicklung sieht die Weiburger Tafel sich vor steigende Zahlen bei den Hilfebedürftigen gestellt.

Ein wichtiges Anliegen der Weilburger Tafel sei es auch, so die Vorsitzende, die Verschwendung von Lebensmitteln nicht nur zu vermeiden, sondern den Menschen den Wert der Lebensmittel bewusst zu machen.

Präsident Andreas Schmid-Eisert zeigte auf, dass sich der Rotary Club Weilburg in seinem Jubiläumsjahr zwei Zielen stelle: Hilfe für Menschen in Not vor Ort und in der Welt sowie einen Beitrag für Natur und Klimaschutz. Aktuell zählt der Rotary Club Weilburg 47 Mitglieder; gegründet wurde der Club am 11. November 1972.