62-Jähriger fährt ohne Führerschein durch Dronburg

DORNBURG - Einer Streife der Polizeistation Limburg ist am Freitag gegen 13 Uhr ein vorausfahrender Motorroller aufgefallen, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer Kontrolle in der Bahnhofstraße von Dornburg stellte sich daraufhin heraus, dass das Fahrzeug weder versichert war, noch der 62-jährige Fahrer aus der Gemeinde Dornburg im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.