740 000 Euro für die Wehren im Landkreis

49 000 Euro bekommt die Freiwillige Feuerwehr Limburg - hier deren Hauptwache - für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs StLF 20. Archivfoto: Freiwillige Feuerwehr Limburg

LIMBURG-WEILBURG/WIESBADEN - Das hessische Ministerium des Innern und für Sport hat in den vergangenen Monaten Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen von insgesamt 69 Feuerwehren mit insgesamt rund 9,2 Millionen Euro gefördert. Fast 740 000 Euro Fördermittel flossen in den Landkreis Limburg-Weilburg.

So erhielt die Gemeinde Hünfelden 435 400 Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Kirberg. Der Neubau des Feuerwehrhauses im Runkeler Stadtteil Ennerich wurde mit 199 500 Euro gefördert.

Investitionen in

die Ausbildung

49 000 Euro bekam die Freiwillige Feuerwehr Limburg für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs StLF 20, die Freiwillige Feuerwehr Lindenholzhausen 55 000 Euro für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20.

"Die Feuerwehren bilden das Rückgrat der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr in unserem Land. Der Ausbau der Garantiesumme für den Brandschutz ist insofern eine wichtige Investition in die Sicherheit unserer Bürger. Mit den geförderten Einzelmaßnahmen der vergangenen Monate schaffen wir bestmögliche Rahmenbedingungen für die wertvolle Arbeit unserer Feuerwehren in Stadt und Land und drücken gleichzeitig unsere Wertschätzung für die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus", so Innenminister Peter Beuth.

Neben Material und Infrastruktur investiert das Land Hessen insbesondere auch in die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie in die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Feuerwehren: Bis zum Ende des Jahres 2024 soll die hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) in Kassel zu einem modernen Feuerwehraus- und -fortbildungszentrum ausgebaut sein.

Bereits vor Beginn der Corona-Pandemie hat das Land den Ausbau von E-learning-Angeboten an der Landesfeuerwehrschule initiiert. Dadurch wird es hessischen Feuerwehrangehörigen ermöglicht, ihr Ehrenamt mit familiären oder beruflichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Auch bei der Ehrenamtsförderung hat das Land seine Angebotspalette ausgebaut und eine Anerkennungskultur etabliert.

Startpakete für die Feuerwehranwärter

Mittlerweile investiert das Land rund 3,2 Millionen Euro jährlich, davon fließen allein 2,4 Millionen Euro in die Auszahlung der Anerkennungsprämie für langjährige Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz. Zudem fördert das Land Schul- und Integrationsprojekte, die Bereitstellung von Brandschutzerziehungsmaterial, sowie Startpakete für Feuerwehranwärter. Mit der neuen Kampagne "1+1=2 - Eine starke Verbindung" wirbt Hessen ebenfalls für eine bessere Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf.