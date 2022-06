75 Jahre Kulturvereinigung Limburg: Neue Formate und Bewährtes

Über 30 Jahre im Dienst der Kulturvereinigung Limburg: Peter Schreiber verabschiedet Gabriele Droste. Foto: Dieter Fluck

LIMBURG - Seit 75 Jahren verfolgt die Kulturvereinigung Limburg das Ziel, den Menschen in der Region Kultur mit Niveau näherzubringen. Dieses Jubiläum, das eigentlich schon im vergangenen Jahr anstand, hat die Kulturvereinigung nun feierlich nachgeholt.

Dem Empfang folgte das Ein-Mann-Theater des Schauspielers Walter Renneisen, der den Besuchern in der Josef-Kohlmaier-Halle auf humorvolle Weise eine Lektion in "Hessisch für Fortgeschrittene" erteilte.

Vorsitzender Peter Schreiber führte die Besucher zurück in die Anfänge der Nachkriegszeit, in der es ein besonderes Erlebnis war, zu Konzerten und ins Theater der Kulturvereinigung zu gehen: "Man machte sich schick fürs Konzert in Abendgarderobe, mit Parfüm und Handtäschchen für das gesellschaftliche Ereignis im St. Georgshof. Es gab weder Weilburger Schlosskonzerte noch das Rheingau-Musik-Festival, keine Übertragung aus der MET im Kinosaal. Frankfurt war gefühlt eine Tagesreise weit weg, Comedy und Shows waren noch nicht erfunden und Fernseher hatten einen Durchmesser von 38 Zentimetern. Das Bild war schwarz-weiß."

Heute bietet die Limburger Kulturvereinigung zusätzlich Silvesterkonzerte, Opernfahrten, Kindertheater und Kultur am Nachmittag. Waren einst Abonnements heiß begehrt, müsse man heute überlegen, ob sie noch zeitgemäß seien, gab Schreiber zu bedenken. Es gelte, Bewährtes beizubehalten und Neues entstehen zu lassen, wie Jazz an der Obermühle, Platzkonzerte auf dem Europaplatz, Lounge-Konzerte im Talkshow-Format.

Neue Formate werden

gut angenommen

Dies alles werde gut angenommen, müsse sich aber erst noch etablieren. "Wir bewegen uns", sagte er, und wollte damit auch neugierig auf Kinderveranstaltungen, Mitmach-Theater an Schulen, Lesungen und wieder verstärkt Opern- und Konzertfahrten machen. Jeweils sechs Theater- und Konzertabende bleiben weiterhin im Angebot. Lob und Anerkennung für die in 75 Jahren geleistete Arbeit und das Durchhaltevermögen in der schwierigen Corona-Zeit zollten Bürgermeister Marius Hahn (SPD) und Landrat Michael Köberle (CDU) der Kulturvereinigung. Für das kommende Jahr stellte er eine höhere finanzielle Zuwendung aus dem Stadtetat in Aussicht.

Ebenso wie sein Vorredner unterstrich auch Landrat Köberle die gewachsene Bedeutung der Kultur für das Leben der Menschen in einer Stadt wie Limburg. Kultur sei ein "weicher Faktor" für die Lebensqualität und fördere damit auch den Tourismus und die Wirtschaft. Schreiber dankte den Sponsoren der Kulturvereinigung ebenso wie der Stadt und dem Landkreis für ihre Unterstützung. Anerkennung sprach er auch der Stadthallen-Crew sowie den Mitarbeitern des Vereins damals und heute aus.

30 Jahre lang die

Seele des Vereins

Musikalisch unterhalten wurden die Gäste von der Sopranistin Dorothee Laux und dem Pianisten Andreas Freese. Sie präsentierten heitere Interpretationen von Musikstücken von George Gershwin und Kurt Weill.

Der Empfang bildete zugleich den Rahmen für eine besondere Würdigung. Nach über drei Jahrzehnten als Geschäftsführerin der Kulturvereinigung wurde Gabriele Droste mit Dank und Anerkennung für ihre Leistungen verabschiedet. In einer nicht enden wollenden Aufzählung lobte der Vorsitzende Peter Schreiber, dass die "Seele des Vereins" in der langen Zeit weit mehr geleistet habe, als man von ihr hätte erwarten können.

Sie habe ungezählte Verhandlungen mit Künstlern geführt, Hotels gebucht, Blumen besorgt, Anzeigen gestaltet, Abonnenten betreut, abgerechnet, den Schaukasten bestückt, die einschlägigen Messen besucht - und so ging die Laudatio lange weiter.

Als Symbole für den Dank an Gabriele Droste gab es Buchgeschenke vom Bürgermeister und vom Verein, verbunden mit einem bunten Sommerblumenstrauß und dem kräftigen Applaus der Anwesenden.