800 Menschen feiern in Gaudernbach Firmenjubiläum

WEILBURG-GAUDERNBACH - Vor 75 Jahren hat der Bauingenieur Walter Feickert in Gaudernbach eine Baufirma gegründet. Heute beschäftigt die Feickert-Gruppe etwa 400 Mitarbeiter in der Zentrale in Gaudernbach sowie weiteren Standorten in Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Luxemburg. Jetzt haben alle gemeinsam am Stammsitz das Firmenjubiläum gefeiert.

Los ging es mit drei Mitarbeiter, später sechs. Kleinere Hochbau- und Betonbauarbeiten, An- und Umbauten, später auch Neubauten waren das Betätigungsfeld. Später kamen Tiefbauaufträge und Aufträge der Bahn hinzu. Ende der 50er-Jahre zählte die Belegschaft bereits 60 Personen.

Wenig später verstarb der Firmengründer, seine Ehefrau Ottilie führte den Betrieb weiter, bis 1971 Sohn Rudolf nach Abschluss seines Bauingenieurstudiums die Geschäftsführung übernahm. Mittlerweile haben Rudolf Feickerts Söhne Ragnar und Hauke die Leitung des Unternehmens übernommen, das sich zu einem erfahrenen Anbieter im Bereich öffentlicher Tiefbauarbeiten für die Erstellung der Infrastruktur, vor allem im Kanalbau- und Wasserleitungsbereich, sowie im Spezialtiefbau und weiterer Felder entwickelt hat.

Eine wichtige Rolle bei Feickert spielten Zusammengehörigkeitsgefühl und Miteinander. Als Vorbild für diese Werte dienen seit Jahrzehnten die Stammesverbände nordamerikanischer Ureinwohner. Diese Symbolik ist bei allen gesellschaftlichen Anlässen des Unternehmens zu sehen. Meist werden zu den Festen auch Angehörige nordamerikanischer Indianerstämme begrüßt. Mit einem Sioux-Stamm unterhält die Firma eine Partnerschaft.

Auch beim Jubiläumsfest, zu dem mehr als 800 Besucher nach Gaudernbach gekommen waren, war das Vorbild des Stamms ein Teil des Programms. Eine ganze Ausstellung befasste sich mit der Lebenswelt verschiedener Stämme. Hauke und Ragnar Feickert sowie weitere Führungspersonen trugen den Kopfschmuck von Stammesführern.

Neben der Firmengeschichte und der ungewöhnlichen Symbolik für innerbetrieblichen Zusammenhalt standen auch Musik und Tanz auf dem Programm der Jubiläumsveranstaltung. In den Ansprachen wurde betont, dass man trotz allgemeiner Verunsicherungen durch die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage bei Feickert positiv in die Zukunft schaue und sich auch für kommende Herausforderungen gut gerüstet sieht.