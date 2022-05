820 Reinigungskräfte sollen 13,73 Euro verdienen

Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Wiesbaden-Limburg, Karl-Heinz Michel, fordert, dass Reinigungskräfte mindestens 13,73 Euro pro Stunde erhalten sollen. Symbolfoto: IG Bau Wiesbaden-Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Den 820 Reinigungskräften im Landkreis Limburg-Weilburg drohe bei der Bezahlung ein "herber Rückschritt", warnt die Gewerkschaft IG BAU. "Aktuell erhalten Reinigungskräfte mindestens 11,55 Euro pro Stunde - also weit mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Aber der wird schon im Oktober auf 12 Euro steigen. Passiert bis dahin nichts, würden Gebäudereinigerinnen dann mit dem absoluten Lohn-Minimum nach Hause gehen. Für die wichtige und fachliche Arbeit, die sie leisten, ist das eindeutig zu wenig", sagt Karl-Heinz Michel.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Wiesbaden-Limburg fordert deshalb, dass Beschäftigte mindestens 13,73 Euro pro Stunde bekommen. "Der spezielle Branchenmindestlohn in der Gebäudereinigung lag bisher 1,73 Euro über der gesetzlichen Lohnuntergrenze. Das muss auch so bleiben", sagt Michel.

Auch mit Blick auf die Preissteigerungen komme es jetzt darauf an, dass die Beschäftigten ein kräftiges Lohn-Plus erhielten. Bei der letzten Tarifverhandlung am 23. Mai habe der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) jedoch "nichts vorgelegt, was auf einen schnellen Tarifabschluss hoffen lässt". Die Verhandlungen gehen am 2. Juni in Frankfurt in die nächste Runde.