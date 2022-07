A3: Angriff auf Autofahrer am Elzer Berg

Da er am Elzer Berg wegen der Blitzer gebremst hat, soll ein Autofahrer zum Anhalten gezwungen und angegriffen worden sein. Archivfoto: Uwe Röndigs

LIMBURG/ELZ - Am Elzer Berg haben am Donnerstagabend laut Polizeibericht zwei Autofahrer einen dritten zum Anhalten gezwungen und angegriffen.

Ein 24-Jähriger befuhr mit einem VW die A 3 von Köln in Richtung Frankfurt auf dem linken von drei Fahrstreifen. An der Geschwindigkeitsmessanlage am Elzer Berg verlangsamte er die Fahrt. Dies missfiel offensichtlich zwei nachfolgenden Mercedes-Fahrern.

Nachdem der 24-Jährige nach rechts gewechselt hatte, soll der erste Mercedesfahrer neben den VW gefahren sein und habe Beleidigungen aus dem Fenster gerufen. Anschließend habe sich ein Mercedes vor den VW gesetzt und der andere fuhr daneben. Gemeinsam hätten die Fahrer den VW ausgebremst und ihn durch Abdrängen zum Anhalten auf dem Standstreifen gezwungen.

Der 24-Jährige schloss sich nun in seinem Fahrzeug ein, da die Mercedesfahrer ihn attackiert, gegen das Auto geschlagen und gegen den Außenspiegel getreten hätten. Sie hätten mehrfach versucht, die Türe zu öffnen und dem 24-Jährigen gedroht. Anschließend flüchteten die Angreifer mit ihren Fahrzeugen. Sie konnten später auf der Tank- und Rastanlage Medenbach festgenommen werden.