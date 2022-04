A3 bei Limburg: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Drei Männer werden bei dem Unfall am Mittwochmorgen auf der A 3 verletzt, einer davon so schwer, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG - Drei Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt schwer verletzt worden. Zum Einsatz kam auch der Rettungshubschrauber.

Kurz vor der Abfahrt Nord war der Fahrer eines Sprinters laut Poilzei ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges aufgefahren. Wahrscheinlich hatte er den verlangsamten Verkehr vor sich zu spät bemerkt. Um 8.15 Uhr wurde die Feuerwehr Elz alarmiert, die für diesen Streckenabschnitt zuständig ist und später von der Limburger Feuerwehr noch unterstützt wurde.

Sprinterfahrer fährt auf Lkw auf

Der Aufprall sei so heftig, gewesen, teilte die Polizei mit, dass alle drei Insassen des VW im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Notärzte und die Rettungssanitäter des DRK versorgten die Männer an der Unfallstelle. Zwei Männer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der zweite Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Frankfurt geflogen wurde.

Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Die A3 in Richtung Frankfurt musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise für 2,5 Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge.