Ab Montag werden Biotonnen kontrolliert

Was im grauen Restmüll (rechts) erlaubt ist, darf auf keinen Fall in die Biotonne. Nun wird kontrolliert. Symbolfoto: B. Weißbrod/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Ab Montag, 10. Mai, werden die braunen Mülltonnen im Kreis Limburg-Weilburg kontrolliert, ob sie richtig befüllt sind. Das kündigte der zuständige Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) am Freitag in der Sitzung des Kreistags an. Hintergrund sei, dass die Biotonnen im Landkreis häufig falsch befüllt seien - vor allem verhindere Plastik, dass der Abfall als Kompost genutzt werden könne.

"Wir alle wissen, dass Mikroplastik ein Riesenproblem darstellt", sagte Sauer in der Sitzung. "Das ist gefährlich für die Umwelt, für die Nahrung", fuhr der Erste Kreisbeigeordnete fort.

Er erklärte, dass deshalb Plastik nicht in die braunen Mülltonnen gehöre. Auch die "Biobeutel", die als abbaubar verkauft werden, seien nicht für die braune Tonne gut. "Ich weiß, man glaubt doch, was Gutes zu tun, aber das gehört nicht rein", sagte Sauer. Hintergrund: Die Zeit zum Verrotten des Abfalls würde dadurch zu sehr verlängert.

Weil aber immer häufiger Dinge in der Biotonne landeten, die da nicht hineingehören, sei es Zeit gewesen, zu handeln, kündigte der Erste Kreisbeigeordnete an. In einer Kommune im Kreis habe man in einem Pilotprojekt ausprobiert, wie eine Kontrolle aussehen könne. Eine Mitarbeiterin werde Tonnen vor der Leerung untersuchen.

Wo größere Plastikmengen entdeckt würden, werden die Tonnen mit einem roten Aufkleber verplombt. Wird nicht nachgebessert, erfolge keine Leerung. Ist alles in Ordnung, gibt es einen grünen Aufkleber.

Auf dem Aufkleber befinde sich eine Telefonnummer, unter der sich Verbraucher melden könnten. Dort könne dann auch gezielt nachgefragt werden, was verbessert werden müsse. "Wir wollen nicht mit der großen Keule durchgehen", sagte Sauer. Wird die Tonne beanstandet, können Verbraucher entweder eine kostenpflichtige Sonderleerung beantragen oder nachsortieren. Bei dem Probelauf habe es so auch positive Rückmeldungen gegeben.

Was tun in einem Mehrfamilienhaus?

FDP-Fraktionschef Klaus Valeske wollte wissen, wie es etwa bei Mietshäusern aussehe, wo mehrere Menschen die Biotonnen befüllten - wer dann zuständig sei. Sauer sagte, dass sich Betroffene unter der Nummer melden könnten - gebe es Missverhältnisse, werde dies geklärt werden können. Man habe im ländlichen Umfeld gute Erfahrungen gemacht. Valeske regte an, die Verwaltung solle in sechs Monaten einen Bericht vorlegen. Das sagte Sauer zu.