"Absolutes Ausnahmejahr" für Helfer in Limburg

Was haben der Sänger "Ikke Hüftgold" und die Weilburger Schlosskonzerte gemeinsam? Beide sind mit ihren Stiftungen an die Limburger Max-Stillger-Stiftung angedockt. Die Weilburger schon seit Juni 2018, der Limburger Künstler und Produzent seit vergangenem Sommer.

Nach einem Eklat um eine Fernsehsendung, der bundesweit für Aufsehen sorgte, regte Stillger in einem Gespräch mit Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold" an, dessen Aktivitäten zugunsten benachteiligter Kinder in einer Stiftung zu bündeln und dem Ganzen ein "Gesicht zu geben".

Der Unternehmer, Künstler und Produzent rief in wenigen Tagen die "Summerfield Kids Foundation" ins Leben, die im ersten Geschäftsjahr ein Spendenergebnis in Höhe von 50 457 Euro erzielt. Zusätzlich ist bereits einen Stiftungsstock von 55 000 Euro aufgebaut hat.

Die Max-Stillger-Stiftung hat ihren Sitz in Limburg und leistet bei beiden "Töchtern" Unterstützung im Tagesgeschäft - etwa beim Erstellen von Spendenbescheinigungen, der Verwaltung des Stiftungsstocks und regulatorischen Aufgaben.