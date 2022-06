"Ackerkralle" zeigt alte Landmaschinen alte Landmaschinen

So sah es vor vier Jahren bei der Schau des Traktorclubs "Ackerkralle" aus. Am Wochenende findet die Neuauflage der Veranstaltung statt. Foto: Traktorclub Ackerkralle

Jetzt teilen:

BESELICH-NIEDERTIEFENBACH - Nach vier Jahren ist es endlich wieder so weit: Am kommenden Wochenende veranstaltet der Traktorclub "Ackerkralle" Taunus-Westerwald in Beselich-Niedertiefenbach wieder seine Oldtimertraktoren- und Dampfmaschinenschau. Die Schau findet am "Historischen Agritechnikum" statt. Einlass ist jeweils ab 10 Uhr. Am Freitag, 17. Juni, gibt es ab 20 Uhr die "Dampf- und Dieselgespräche. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 18. Juni, ab 20 Uhr wir eine Treckerparty mit einem Discjockey gefeiert. Auch hier ist der Eintritt frei. Am Sonntag ab 11 Uhr findet ein Rundgang über das Gelände mit Schirmherr Georg Egenolf und Ehrengästen statt. Erwachsene zahlen fünf Euro, für Kinder, schwer und geistig Behinderte ist der Eintritt frei.

In der Großveranstaltung warten auf die Besucher unter anderem alte Landmaschinen und Traktoren, Dampfmaschinen, Standmotoren, Modellbau, Oldtimerverkauf, Teilemarkt, Verkaufsstände, Airbrush-Tattoos, Kinder-Traktor-Express, Karussell, Sandkasten mit Spielzeug für die ganz Kleinen. Außerdem gibt es Vorführungen von Dampfdreschen, Buschhacker, Steinbrecher, Feldbahn, Strohseilerei, Schmieden, Sägen, Hunde-Rettungsstaffel Hessen West, Tiere (Ochse, Kuh, Kalb), alte Feuerwehrspritze zum Mitmachen.

Informationen gibt es unter www.ackerkralle.de