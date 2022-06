"Alarmierende Zahlen": Weniger Katholiken im Bistum Limburg

Dem Bistum Limburg kehren immer mehr Katholiken den Rücken zu. Symbolfoto: Thomas Frey/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Zahl der Katholiken im Bistum Limburg geht weiter zurück: Die Zahl der Kirchenmitglieder ist 2021 innerhalb eines Jahres um 18.910 auf nunmehr 560.777 zurückgegangen. Die Zahlen stammen aus der aktuellen Statistik, die die Kirchenverwaltung am Montag, 27. Juni, veröffentlicht hat.

Lesen Sie auch: Mit dem Rad zur Arbeit: Von Gladenbach nach Wetzlar

Die katholische Kirche stecke in einer "tiefgreifende Krise", die Zahlen seien alarmierend, bewertet Bischof Georg Bätzing die aktuelle Statistik. Das Bistum umfasst räumlich Teile des Landes Hessen und Rheinland-Pfalz, mit Teilen des Rhein-Main-Gebiets und Mittelhessens. Erheblich beeinflusst sei die Statistik von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich vielfach auf das kirchliche Leben ausgewirkt habe, wie das Bistum mitteilt. Unter anderem konnten Gottesdienste nicht wie geplant gefeiert werden, es mussten Abstände und Zugangsbeschränkungen eingehalten werden.

Verknüpfte Artikel

Die Zahl der Gottesdienstbesucherinnen und -besucher sei so von 33.554 im Jahr 2020 deutlich um 10.939 auf 22.615 im Jahr 2021 gesunken. Immerhin: Konstant geloben sei die Zahl der Taufen und Firmungen. Im Jahr 2021 wurden 2.998 Menschen getauft und 2.423 gefirmt. Im Jahr 2020 gab es 3.078 Taufen und 2.316 Firmungen. Die Zahl der Erstkommunionen stieg um 559 von 3.441 im Jahr 2020 auf 4.000 im Jahr 2021.

Mehr Hochzeiten im Jahr 2021

Erfreulich sei auch, dass sich mehr Paare das Sakrament der Ehe spendeten. 2021 gab es in der Diözese 485 Trauungen. 2020 waren es 237. Im Jahr 2021 sind 449 Menschen in die katholische Kirche eingetreten und 205 wieder aufgenommen worden. Im Jahr davor waren es 208 Eintritte und 47 Wiederaufnahmen. "Es gibt nichts schönzureden und ich bin zutiefst erschüttert über die extrem hohe Zahl von Kirchenaustritten", sagt der Bischof von Limburg und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Es sei festzustellen, dass mittlerweile nicht nur Menschen austreten, die den Kontakt zur Kirche schon über einen längeren Zeitraum verloren hatten, sondern auch die, die bislang engagiert waren. Dies gehe aus zahlreichen Rückmeldungen hervor. "Der Aufbruch, den wir mit dem Synodalen Weg gehen, ist hier in der Kommunikation mit Gläubigen offenbar noch nicht angekommen.

Insgesamt zeigt diese dramatische Zahl: Es gibt keine Selbstverständlichkeiten mehr für uns als katholische Kirche. Wir müssen uns neu erklären, erläutern was wir tun und warum wir es machen", sagt Bätzing. Es sei ebenso keine Selbstverständlichkeit zur Kirche zu gehören und schon gar nicht in ihr aktiv mitzuwirken. Einen Grund für die hohen Austrittszahlen sieht der Bischof in den vielen Skandalen, die es innerkirchlich gebe und die "in erheblichem Maße" selbst zu verantworten seien. Man dürfe die Austrittszahlen nicht verzerren, müsse sich aber von der Vorstellung verabschieden, dass die Kirchen wieder voller würden oder die Zahl der Gläubigen wieder steige. "Und dennoch bin ich überzeugt: Die Botschaft des Evangeliums hat Kraft, die wir mit allen, die der Kirche angehören, zur Entfaltung bringen und ins Leben übersetzen können." Die Zahlen seien deshalb auch der Auftrag, den eingeschlagenen Weg mutig weiterzugehen. Die vielen Ehren- und Hauptamtlichen in der Kirche seien für ihn eine Ermutigung, dass es sich lohne, den Weg einer Kirche an der Seite der Menschen zu gehen.

Lesen Sie auch: Kirschenkönigin: Zwei Kandidatinnen greifen nach der Krone