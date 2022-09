Alea Horst zeigt Fotos unter dem Titel "Die Vergessenen: Eine Stadt schaut hin"

Die Bilder der Ausstellung zeigen die Lebensumständen der Menschen, die vor Krieg geflüchtet und auf der Suche nach einer Zukunft sind. Fotos: Alea Horst

LIMBURG - Mit Fotografien von Alea Horst zum Thema Kinder endet das Ausstellungsjahr 2022 in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg. Nun öffnet die Kunstsammlung ihre Pforten wieder mit der neuen Ausstellung von Alea Horst. Sie trägt den Titel "Die Vergessenen: Eine Stadt schaut hin".

Die Werke der Fotografin sind nach Leipzig, Trier und Zwickau vom 30. September bis zum 20. November 2022 wieder in ihrer Heimat in Limburg zu sehen. Während nichts mehr ging in der Corona-Krise 2021, entwickelte sich in Limburg und Diez ein herausragendes Bürgerprojekt mit Bildern von Alea Horst.

Ausdrucksstarke und eindringliche Fotografien

ausstellung-dievergessenen.de steht: "Die Vergessenen ist eine Hommage an die Menschen, über die wir zwar immer wieder berichten, reden und urteilen, aber dennoch dann unserer Ohnmacht verfallen und sie schnell wieder vergessen". Das soll die Art der Ausstellung verhindern.

Am Freitagabend fand in Limburg die Vernissage in den Kunstsammlungen statt. Eröffnet wurde die Ausstellung von Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) gemeinsam mit Bernd Hinrichs, Vorstand des Gemeinwohl Ökonomie-Vereins Rhein-Main.

Alea Horst lebt in Reckenroth und geht seit Jahren dahin, wo Krieg und Not herrschen. Selbst nach der Machtübernahme der Taliban, als die meisten Institutionen abgereist waren, hat sie einen Weg über die pakistanische Grenze gefunden, um Nothilfe zu leisten.

Auf ihren Reisen entstehen ausdrucksstarke und eindringliche Bilder. Die Fotos sollen deutlich machen, dass es sich bei dem Thema Flucht um Menschen und Schicksale handelt und nicht um Fotos und Zahlen. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Das Museum ist nicht barrierefrei. Es ist dienstags und mittwochs von 8.30 bis 14 Uhr und donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.kunstsammlungen-limburg.de.

Parallel dazu bietet der Verein "gemeinsam zusammen" eine Reihe von ergänzenden Veranstaltungen an. Am Samstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr erinnert ein "künstlerisches Mahnmal" an verschiedenen Plätzen in Limburg an die rund 24.000 Flüchtlinge, die seit 2014 im Mittelmeer gestorben sind. Auf der Bühne im Serenadenhof (zwischen Anna-Kirche und Stadthalle) gibt es Musik von Matthias Frey und weiteren Musikern sowie Vorträge der Menschenrechtsaktivisten Alea Horst und Gerhard Trabert laden zur ein.

Veranstaltungsreihe umrahmt die Ausstellung

Am Freitag, 14. Oktober, ab 18 Uhr stellen sich im Limburger Kalkwerk (Schaumburger Straße 19) regionale Institutionen vor, die die auf unterschiedliche Weisen einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. Es wird bunt und musikalisch.

Am Donnerstag 17. November, ab 18 Uhr findet eine Onlinelesung aus dem aktuellen Buch von Alea Horst statt. Es heißt "Manchmal male ich ein Haus für uns - Europas vergessene Kinder". Es geht unter anderem um das Leben der 10-jährige Tajala, die aus Afghanistan fliehen musste und in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos gestrandet ist.