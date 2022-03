Alena und Hannah sind die besten Vorleserinnen

Alena Herrmann siegt beim Kreisentscheid in der Gruppe "Limburg-Weilburg Nord". Foto: Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Alena Herrmann von der Jakob-Mankel-Schule Weilburg und Hannah Scholl von der Mittelpunktschule Goldener Grund Selters haben beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels auf Kreisebene gewonnen und werden den Landkreis Limburg-Weilburg beim Bezirksentscheid vertreten.

Teilnehmer senden ein Vorlese-Video ein

Mehr als 6000 Schulsiegerinnen und Schulsieger sind zu den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise angetreten. Im Landkreis organisiert das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg den Kreisentscheid, der wegen der Corona-Pandemie erneut digitalausgerichtet werden musste. Die 18 Schulsieger der weiterführenden Schulen des Landkreises konnten ihren Vorlesebeitrag aufzeichnen und über das Video-Portal des Vorlesewettbewerbs hochladen. Zur Jury gehörten Silvia Kremer, Leiterin der Dombibliothek Limburg, Nadine Schmidt, Leiterin der Kreis- und Stadtbücherei Weilburg, Annie Vollmers von der "Kulturenwerkstatt" in Limburg sowie Antonia Heep vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung im Amt für Jugend, Schule und Familie. Sie entschieden, wer aus den Gruppen "Limburg-Weilburg Nord" und "Limburg-Weilburg Süd" die nächste Runde erreicht. Siegerin der Gruppe "Nordkreis" wurde Alena Herrmann, die aus dem Buch "Kronentraum" von Jana Hoch vorlas. In der Gruppe "Südkreis" setzte sich Hannah Scholl mit ihrer Lesung aus "Rico, Oscar und die Tieferschatten" von Andreas Steinhöfel durch.

Beide vertreten damit den Landkreis Limburg-Weilburg in der nächsten Runde, beim Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs. Die Urkunden und Buch-Geschenke konnten in diesem Jahr nicht persönlich überreicht werden, sondern wurden per Post verschickt.

Fotos Alena Herrmann siegt beim Kreisentscheid in der Gruppe "Limburg-Weilburg Nord". Foto: Jakob-Mankel-Schule Weilburg Hannah Scholl ist die Gewinnerin der Gruppe "Limburg-Weilburg Süd". Foto: Mittelpunktschule Goldener Grund Selters 2

Trotz der besonderen Situation haben sich in diesem Schuljahr mehr als 480 000 lesebegeisterte Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt. Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb wird seit 1959 ausgerichtet und ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.