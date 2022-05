Alte Lahnbrücke birgt "Überraschungen"

Sichtbare Zeichen der Baustelle an der alten Lahnbrücke: Große Asphaltstücke werden auf der Brücke zum Abtransport gesammelt. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die alte Lahnbrücke in Limburg ist Baustelle, das ist nicht zu übersehen und zu überhören. Die Sichtbarkeit der Baustelle werde sich in den kommenden Wochen noch deutlich erhöhen, wenn auf der Stromunterseite ein Außengerüst an der Brücke angebracht wird. Das, teilte die Stadt Limburg mit, sei notwendig, um die Brüstung abzureißen.

Die Asphaltschicht auf der Brücke ist abgetragen, deutlich sichtbar sind nun die großen Betonflächen. Insgesamt sechs Abschnitte, durch Fugen voneinander getrennt, sind es von der Altstadtseite bis zum Brückenturm. Die anschließende Überquerung des Schleusenkanals weist noch einmal eine separate Betonabdeckung auf. Manchmal tritt schon die Bewährung, also der Stahl im Beton, sichtbar hervor. Die Überdeckung war an manchen Stellen doch recht dürftig ausgefallen.

Fugen müssen nicht vergrößert werden

Das war natürlich auch Thema der jüngsten Baustellenbesprechung mit Martin Uphues als Leiter des städtischen Tiefbauamts, Maurice Wenta von der begleitenden Ingenieurgesellschaft be+p sowie Oberbauleiter Christian Höfer und Polier Meike Richter vom bauausführenden Unternehmen Bickhardt Bau. Seit 11. April ist das Bauwerk für Kraftfahrzeuge gesperrt, seitdem laufen die Arbeiten, die sich bis zum Anfang des Winters hinziehen werden. Für Fußgänger und Radfahrer besteht weiter die Möglichkeit, die Brücke zu überqueren.

Sichtbare Zeichen der Baustelle an der alten Lahnbrücke: Große Asphaltstücke werden auf der Brücke zum Abtransport gesammelt. Foto: Stadt Limburg Im Kellerbereich besprechen (v. l.) Tiefbauamtsleiter Martin Uphues, Polier Meike Richter und Oberbauleiter Christian Höfer die notwendige Stabilisierung. Foto: Stadt Limburg

"Wir sehen bereits in der frühen Phase, dass wir an einigen Stellen Glück haben und sich unsere Befürchtungen hinsichtlich der Schäden nicht ganz bewahrheiten, auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Überraschungen, die einen höheren Aufwand erfordern, um das Bauwerk zukunftsfähig zu machen", fasst Martin Uphues die ersten Baustellenwochen zusammen.

So fällt der Sanierungsaufwand an den einzelnen Fugen der Betonabdeckung niedriger aus als geplant. Vorgesehen war zunächst, den Beton abzustemmen, um die Fugen deutlich zu vergrößern. Das muss nun nicht sein, denn die Nitratbelastung - hervorgerufen durch das im Herbst und Winter verwendete Tausalz in Verbindung mit eindringender Feuchtigkeit - ist nicht so stark wie befürchtet. An der Schadensituation der Kragarme ändert das jedoch nichts. Auf den Kragarmen ruht der Bürgersteig auf der Stromunterseite. Die Verbreiterung wurde in den 1960er-Jahren vorgenommen und ist Hauptgrund für die aktuellen Arbeiten.

Die Brücke ist nicht nur für den Verkehr eine wichtige Verbindung, sondern auch für die Versorgung der Limburger Bürger. In der Betondecke verlaufen verschiedene Versorgungsleitungen, unter der Fahrbahn befinden sich weitere Versorgungsstränge. Das macht die anstehenden Arbeiten nicht einfacher, vor allem an den Übergängen der einzelnen Bauwerke.

Hohlraum muss verfüllt

und verdichtet werden

Asphalt- und Betonreste werden auf der alten Brücke zum Abtransport gesammelt. Die Bruchsteine, die nun beim Abriss der Brüstung anfallen, werden auf der Schleuseninsel gesammelt und später wieder verwendet. Die Abrissarbeiten haben an der Mauer neben dem Brückenturm begonnen, die die Verschwenkung begrenzt. Nicht weit davon entfernt befindet sich die erste "Überraschung". Der Kellerbereich des ehemaligen Schlachthofs ist doch deutlich schadhafter, als zu Beginn der Sanierungsplanungen erkennbar war.

Zwischen Brückenturm und den Gebäuden des ehemaligen Schlachthofs befindet sich noch eine Freifläche, die teilweise sogar bewachsen ist, allerdings ist der Bereich unterkellert. Um für die zukünftige Nutzung eine entsprechende Stabilität und Festigkeit zu gewährleisten, muss der Hohlraum verfüllt und verdichtet werden.