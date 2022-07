Alte Lahnbrücke Limburg: Auf Sanierung folgt Verkehrsversuch

Die alte Lahnbrücke in Limburg wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Auf ihr überquerte im Mittelalter die Via Publica zwischen Köln und Frankfurt sowie die Straße von Siegen nach Mainz die Lahn. Seit 1968 gibt es die neue Lahnbrücke, die heute den meisten Verkehr in der Domstadt trägt. (Archivfoto: Pascal Reeber)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die alte Lahnbrücke in Limburg kann man derzeit nur zu Fuß überqueren. Allen anderen Verkehrsteilnehmern steht das Bauwerk aktuell wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung. Die Bauphase soll im Spätherbst abgeschlossen werden. Danach wird dann geprüft, ob es den Stadtverkehr entlasten kann, wenn diese Brücke nur noch in eine Richtung befahren werden darf. Dieser Verkehrsversuch soll ein Jahr lang dauern.

Lesen Sie auch: Betrüger an der Alten Lahnbrücke erstarrt zu Stein

Die alte Lahnbrücke soll nach ihrer Sanierung in einem Verkehrsversuch für ein Jahr zur Einbahnstraße werden. Das plant die Straßenverkehrsbehörde der Stadt. Der Limburger Magistrat hat dieses Vorhaben zur Kenntnis genommen und an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet, die am 18. Juli tagt.

Kaum ein Umweg für den Verkehr aus der Stadt heraus

Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) sagte dazu: "Derzeit steht die Brücke dem Kraftfahrzeugverkehr nicht zur Verfügung. Während der Sanierung ist sie passierbar nur für Menschen, die zu Fuß gehen oder ihre Fahrräder schieben." Nach der abgeschlossenen Sanierung sei dann der richtige Zeitpunkt gekommen, eine mögliche neue Verkehrsführung auf der Brücke zu testen.

Testen heißt, dass es eine Einbahnstraßenregelung geben wird. Motorisierter Verkehr aus der Stadt heraus wird dann nur noch über die Lichfield-Brücke oder andere Wege möglich sein, aber nicht mehr über die alte Lahnbrücke.

Stadtrat Michael Stanke (CDU): "Wir wollen umfassende Erkenntnisse gewinnen, also auch die saisonalen Unterschiede wie Weihnachtsverkehr oder die Schulferien erfassen." Begleitet werde der Verkehrsversuch durch einen externen Gutachter. Die alte Lahnbrücke war im Herbst 2017 bereits einmal eine Einbahnstraße, allerdings nur für sechs Wochen.

"Wir wollen umfassende Erkenntnisse gewinnen, also auch die saisonalen Unterschiede wie Weihnachtsverkehr oder die Schulferien erfassen." Stadtrat Michael Stanke (CDU)

Die begleitenden Zählungen in dieser Versuchsphase machten deutlich, dass ein Einrichtungsverkehr ohne eine Überlastung anderer Knotenpunkte im Stadtgebiet möglich ist. Der Knotenpunkt Westerwaldstraße/Weilburger Straße und Seilerbahn wurde in der Versuchsphase deutlich entlastet. Auf dem Weg aus der Stadt heraus ist der Weg über die Lichfield-Brücke und die Anbindung über die Konrad-Kurzbold-Straße offenbar für viele Verkehrsteilnehmer kein nennenswerter Umweg. Stadtauswärts wird die Lichfield-Brücke bereits jetzt deutlich stärker genutzt als auf dem Weg in die Stadt hinein.

Bürgermeister Hahn bekräftigte, dass mit der laufenden Sanierung der Brücke auch eine Neuaufteilung des Verkehrsraums verbunden werden solle. Das sei notwendig, um dem gestiegenen und weiter steigenden Aufkommen Radfahrern Rechnung zu tragen und zudem den Fußgängern auf der Brücke mehr Platz zu geben. Für die Fußgänger ist das Platzangebot auf der alten Lahnbrücke sehr begrenzte. Die beiden Gehwege sind nur 1,5 Meter breit.

Bessere Bedingungen für öffentlichen Nahverkehr

Eine mögliche Einbahnstraßenregelung führt nach Einschätzung von Stadtrat Michael Stanke, zugleich auch Betriebsleiter der Stadtlinie, zu besseren Bedingungen für den öffentlichen Nahverkehr. Für die Busse der Stadtlinie, die im 30-Minuten-Takt und im 60-Minuten-Takt die Brücke passieren, werde sich die Staugefahr verringern. Die Busse würden somit zuverlässiger und pünktlicher unterwegs sein. Diese Busse sollen die Brücke auch während des Verkehrsversuchs weiterhin in beide Richtungen nutzen dürfen.

Schon beim zeitlich begrenzten Verkehrsversuch im Jahr 2017 gab es Klagen darüber, dass die Einbahnstraßenregelung auf der alten Lahnbrücke für den motorisierten Individualverkehr zu spürbaren Nachteilen führen werde. "Dabei wird in der Regel die Bedeutung der Brücke für den stadtauswärts fahrenden Verkehr überschätzt", meint Bürgermeister Hahn. Nach der Verkehrszählung 2017 nutzten 6000 Fahrzeuge pro Tag die Brücke für den Weg in die Stadt, nur 3500 waren in umgekehrter Richtung fahren.

Mit einer Einbahnstraßenregelung gibt es einen regelmäßigen Verkehrsfluss in die Stadt für alle Verkehrsteilnehmer, der nur dann angehalten wird, wenn ein Bus in Richtung Westerwaldstraße über die Brücke fahren will.

Busse dürfen weiterhin in beide Richtungen fahren

Die Fahrzeiten werden aufgrund des besseren Verkehrsflusses deutlich verkürzt. In Gegenrichtung steht dem Verkehr mit einer in Richtung Westerwaldstraße gesperrten alten Lahnbrücke die Lichfield-Brücke zur Verfügung.

Die Fahrzeiten über die Lichfield-Brücke sind nach Ansicht der Planer nur unwesentlich länger und der Weg aus der Stadt heraus mit Zufluss aus der Konrad-Kurzbold-Straße ist leistungsfähig genug, um den gestiegenen Verkehr aufzunehmen. Für die Ziele in der Seilerbahn und im Schleusenweg allerdings verlängert sich der Weg aus der Stadt heraus für Autofahrer.

Die Lichtsignalsteuerung für die Einbahnstraßenregelung wird auch so vorgenommen, dass bei Bedarf die Öffnung in beide Fahrtrichtungen möglich ist. Dies könnte beispielsweise während der Bauphase des Ersatzneubaus der Lichfield-Brücke der Fall sein.

"Mit dem Nadelöhr Brückenturm lässt sich ein störungsfreier Zwei-Richtungsverkehr auf der alten Brücke nicht umsetzen. Wir tun gut daran, bei diesem wichtigen Übergang über die Lahn denen mehr Platz einzuräumen, die bisher wenig berücksichtigt wurden." Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden)

Bürgermeister Hahn wirbt für dieses "neue Denken": "Mit dem Nadelöhr Brückenturm lässt sich ein störungsfreier Zwei-Richtungsverkehr auf der alten Brücke nicht umsetzen. Wir tun gut daran, bei diesem wichtigen Übergang über die Lahn denen mehr Platz einzuräumen, die bisher wenig berücksichtigt wurden."

Auch im derzeit in der Beratung befindlichem Radverkehrskonzept ist die alte Lahnbrücke als Einbahnstraße eine wichtige Maßnahme zur Stärkung sowohl des Alltags- als auch des Freizeitradverkehrs.