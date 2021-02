Am 14. März sind in Limburg-Weilburg 1800 Wahlhelfer aktiv

Eigentlich ist die Briefwahl als Ausnahme gedacht. In der Regel geben die Wähler ihre Stimmen in den Wahllokalen ab.

Seitdem bei Kommunalwahlen in Hessen das Kumulieren und das Panaschieren erlaubt sind und den Wahlvorgang komplizierter machen können, entscheidenden sich deutlich mehr Wähler dazu, ihre Kreuzchen in Ruhe zuhause zu machen. In Zeiten der Pandemie steigt die Anzahl der Briefwähler nochmals stark an.

Wer per Briefwahl mitbestimmen will, der muss dies beantragen und die dazu nötigen Unterlagen anfordern. Das geht mit der Wahlbescheinigung, aber auch in einem Brief oder einer E-Mail an die Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Auch ein persönlicher Besuch ist eventuell möglich, muss aus Infektionsschutzgründen aber vorher angemeldet werden.

Anträge auf Briefwahl können bis Freitag, 12. März, um 13 Uhr gestellt werden, bei plötzlich auftretender Erkrankung noch bis 15 Uhr am Wahltag.

Die dann eingesandten Stimmzettel werden ausgefüllt und nach beiliegender Anleitung in Umschläge gepackt, die dann in den Wahlbriefumschlag kommen. Dieser Wahlbrief kann dann eingesandt oder direkt am Rathaus oder der Gemeindeverwaltung eingeworfen werden. Er sollte spätestens am Wahltag bis 18 Uhr im Wahlbüro vorliegen.