Angebote für Frauen in Führungsrollen

Ute Jungmann-HauffFoto: Kreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Unter dem Motto "Frauen führen sich und andere" findet zum ersten Mal ein spezielles Bildungsangebot für "Frauen in Führung" im Landkreis Limburg-Weilburg statt. Eingeladen sind Frauen in Führungspositionen und Frauen, die eine Führungsposition anstreben.

"Dieses neue Forum soll Kontakte untereinander fördern, die Kompetenz erweitern und eine Unterstützung für die weitere Karriereplanung sein", sagt die Leiterin des Frauenbüros des Landkreises, Ute Jungmann-Hauff.

Gemeinsam mit dem im Landkreis tätigen Arbeitskreis Frau und Beruf wurde ein spezielles Kursangebot mit dem Titel "Mehr Standing im Beruf" zusammengestellt. Die Themen "Kein Aussitzen mehr - Klare Entscheidungen treffen" mit der Lerntherapeutin Kyra Naudascher-Jankowski, "Kein Kuschelkurs - Klare Führung" mit Barbara Oedekoven sowie "Frauen in Aufsichtsräten" und "Eigene und fremde Grenzen - Diplomatische Gesprächsführung" mit der freien Trainerin Monika Böhm sollen Frauen in Führungspositionen dabei stärken, sich mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen.

Fotos Ute Jungmann-HauffFoto: Kreis Limburg-Weilburg In den Führungsetagen der Betriebe sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Der Kreis Limburg-Weilburg bietet Weiterbildungsseminare. Symbolfoto: dpa 2

Offene Türen in der Wilhelm-Knapp-Schule

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg unterstützt die Veranstaltung und öffnet am 14. Mai von 12.30 bis 18 Uhr ihre Türen. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro. Anmeldeschluss ist der 11. Mai. Anmeldungen sind per Mail unter frauenbuero@limburg-weilburg.de möglich.

Das Frauenbüro des Landkreises bietet ein Tagesseminar für Frauen an, die sich mit den Veränderungstendenzen in der digitalen Zukunft und der Arbeitswelt beschäftigen möchten. "Unter dem Thema "Arbeitsmarkt 4.0 - Gewappnet für die Arbeit in der Zukunft" geht es um die Fragestellung, welche Bedeutung die Entkopplung von Arbeit und Arbeitsort für die Gesellschaft und die Berufstätigkeit von Frauen hat. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit, Wiesbaden, am Mittwoch, 11. Mai, von 9 bis 16 Uhr in Limburg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Anmeldeschluss ist der 2. Mai 2022. Anmeldungen sind per Mail unter

frauenbuero@limburg-weilburg.de möglich.

Am Donnerstag, 28. April, findet der vom Arbeitskreis Frau und Beruf organisierte "Girls Day" statt. Der Tag soll den Mädchen der Klassen fünf bis zehn die Möglichkeit geben, in frauenuntypische Berufe aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Forschung und Wissenschaft, Informatik und Handwerk hineinzuschnuppern.

Das Angebot zum "Girls Day" unter dem Motto "Mädchen lernen Chefin" setzt sich mit der Thematik der Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen auseinander.

Beim "Girls Day" Männerberufe kennenlernen

Ihr Anteil wird für das Jahr 2020 auf 28 Prozent geschätzt. Weitere Inhalte des Workshops sind die Auseinandersetzung mit Sprache sowie das Aufzeigen von Vorbildern und Rollen. Das alles wird unterstützt mit praktischen Übungen und dem Erfahrungsaustausch mit weiblichen Führungskräften. Es gibt noch einige freie Plätze für Donnerstag, 28. April, von 8.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter www.girls-day.de.