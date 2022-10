Angekommen in Limburg - mit Rap

Anna Hoogendam, Carlos Zamora, Doralisa Hlongwane, Abdul, Raffi und Mark Pfurtscheller (v. l.) freuen sich über den Song von Maram (Mitte). Foto: privat

LIMBURG - "Hör auf deine Stimme in dir, auf dein Herz. Schau nicht zurück, es geht vorwärts", singt Maram. "So viele Bilder, die man einfach nicht vergisst. Die dich zu dem machen, wer du bist." Seit wenigen Monaten erst leben sie, Raffi und Abdul in Deutschland. In der "Rap-Klasse" der "Respekt Coaches" haben die Jugendlichen nun gemeinsam ihren ersten Song auf Deutsch geschrieben, gerappt und aufgenommen.

Möglich war das durch das Programm "Respekt Coaches", das bundesweit Radikalisierungsprävention an Schulen leistet und in Limburg unter der Trägerschaft des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg an der Adolf-Reichwein- und der Peter-Paul-Cahensly-Schule angeboten wird. Caritas-Mitarbeiterin Doralisa Hlongwane hatte die "Rap-Woche" gezielt für Schülerinnen und Schüler organisiert, die noch wenig Deutschkenntnisse haben.

Der Kurs erhielt Unterstützung von Carlos Zamora, der das Projekt "Rapflektion" entwickelt hat. Gemeinsam mit Carlos überlegten die Jugendlichen, welche Themen aus ihrem eigenen Leben sie in ihrem selbst geschriebenen Text umsetzen möchten. Sie konnten ihre Träume, Gefühle und Erfahrungen mit einfließen lassen - und ganz nebenbei Deutsch lernen. Obwohl die Sprache für die Teilnehmenden noch ein wenig fremd ist, fanden sie diese Aufgabe nicht schwierig. "Es hat viel Spaß gemacht", findet Maram. "Carlos hat uns motiviert, und es war cool, weil wir mit anderen zusammengearbeitet und neue Erfahrungen gesammelt haben", so Raffi, der aus Eritrea stammt. Für Abdul, der vorher noch nie gerappt hatte, eröffnete sich mit dem Projekt eine ganz neue Welt. Schon zuvor hat er allerdings Songtexte genutzt, um Deutsch zu lernen.

Professionelle

Aufnahme

Am vierten Tag durfte die Rap-Klasse den Rhythmus-Coach Matthias Schachl von der Limburger Kreismusikschule kennenlernen, um ein privates Takt- und Sprechtraining bei ihm zu besuchen. Am fünften Tag standen dann die Tonaufnahmen im Chin Chat-Studio von Mark Pfurtscheller auf dem Programm. Ebenfalls eine ganz neue Erfahrung für die jungen Leute. Professionell wurden ihre Song- und Rap-Parts aufgenommen.

Die Teilnehmenden besuchen sogenannte InteA-Klassen an der Adolf-Reichwein-Schule. InteA - "Integration durch Anschluss und Abschluss" - sind Intensivklassen für Schüler, die noch nicht lange in Deutschland leben, die hier grundlegende Sprachkenntnisse erwerben, um nach zwei Jahren einen qualifizierten Hauptschulabschluss zu absolvieren.