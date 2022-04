Anwohner stellt jugendliche Diebe

Ein aufmerksamer Nachbar stellt am Montag in Hadamar drei jugendliche Diebe. Foto: Friso Gentsch/dpa

HADAMAR-NIEDERWEYER - Ein Anwohner hat am Montagabend, 4. April, in der Ortsstraße in Niederweyer jugendliche Einbrecher auf frischer Tat gestellt und zwei von ihnen an die Polizei übergeben.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten die Täter im Alter von 14 Jahren bis 17 Jahren ein Grundstück in der Ortsstraße betreten und sich gewaltsam Zutritt zu einer Scheune verschafft.

In der Scheune sammelten sie mehrere Gegenstände zusammen und waren im Begriff, damit die Flucht anzutreten. Zeitgleich beobachte gegen 20 Uhr der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses gemeinsam mit einem Bekannten die Tat und konnte zwei der drei Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die beiden Jugendlichen wurden zur Polizeistation gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die jungen Männer erwarten nun entsprechende Verfahren.