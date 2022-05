"Anziehpunkte" helfen und brauchen Helfer

Da er russisch spricht, kann der ehrenamtliche Mitarbeiter Raschid Nasyrov im "Anziehpunkt" übersetzen und bei vielem weiterhelfen - wie im Fall dieser Frau aus der Ukraine. Foto: Caritasverband

LIMBURG-WEILBURG - Das Angebot der "Anziehpunkte" in Limburg, Weilburg und Bad Camberg sei in der aktuellen Lage noch wichtiger als zuvor, teilt der Caritasverband für den Bezirk Limburg mit. Der Grund: Viele ukrainische Flüchtlinge erhalten hier im Moment schnell und unbürokratisch Hilfe.

Das Team aus Ehrenamtlichen habe jede Menge zu tun, um sie mit der benötigten Kleidung zu versorgen. Die "Anziehpunkte" des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg sind Secondhand-Läden, die allen Menschen offenstehen, aber vor allem diejenigen unterstützen, die mit wenig Geld zurechtkommen müssen. "Wir sind begeistert, mit welch großem Engagement sich unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden dafür einsetzen, dass wir dieses Angebot aufrechterhalten können. Gerade für diejenigen, die auf ihrer Flucht nur das Nötigste einpacken konnten, ist der Anziehpunkt eine wichtige Anlaufstelle", berichtet Caritas-Geschäftsführer Max Prümm. Um schnell und unbürokratisch Hilfe zu bekommen, müssten Geflüchtete lediglich ihren ukrainischen Pass vorzeigen, um kostenlos eine Erstausstattung an Kleidung zu erhalten. Wer bereits Sozialleistungen in Deutschland beziehe, könne ein Rabattkärtchen für den "Anziehpunkt" beantragen, mit dem sich die ohnehin günstigen Preise noch einmal halbieren. Ein solches Kärtchen erhielten auch alle anderen Menschen mit wenig Geld, wenn sie sich in einem der Läden melden.

Sommerkleidung für

Kinder wird benötigt

Allerdings: Damit die Anziehpunkte ihre Arbeit weiter machen können, ist der Caritasverband auf Spenden von gut erhaltener und gebrauchter Ware angewiesen. "Wir sind zwar mit Kleidung gut eingedeckt", so Frank Mach, der als Abteilungsleiter bei der Caritas für die Anziehpunkte zuständig ist, "benötigt werden aber noch Unterwäsche und Socken, Sommerkleidung für Kinder, Bettwäsche, Gardinen, Haushaltswaren und Geschirr." Spender würden aber gebeten, keine zu großen Mengen auf einmal vorbeizubringen, da diese nur nach und nach vom Team sortiert werden könnten.

Als weitere wichtige Unterstützung sucht die Caritas Männer und Frauen, die gerne ehrenamtlich im Team mitarbeiten möchten. Diese würden auf ihre Tätigkeit gut vorbereitet werden. "Wir suchen Menschen, die zuverlässig sind und ein gutes Gespür dafür haben, wo angepackt werden muss", so Frank Mach. Auch ukrainische oder russische Sprachkenntnisse seien hilfreich.