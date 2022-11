Apfelernte auf der Streuobstwiese in Ahausen

Bei herrlichem Spätsommerwetter waren alle eifrig dabei, das Obst in Körbe und Eimer zu sammeln. (© Heimatverein)

WEILBURG-AHAUSEN/WEINBACH-GRÄVENECK - Weilburg-Ahausen/Weinbach-Gräveneck (red). Insgesamt 23 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern waren dem Aufruf des Heimatvereins Ahausen zur Apfelernte auf der Streuobstwiese hinter dem Bürgerhaus gefolgt.

Bei herrlichem Spätsommerwetter waren alle eifrig dabei, das Obst in Körbe und Eimer zu sammeln, und diese dann auf bereitgestellte Anhänger zu entleeren. Vorstandsmitglieder und Helfer brachten die Äpfel nach Gräveneck, wo sie mit "Marthas-Mobiler-Mosterei" zu Apfelsaft gekeltert und in "Bag in Box"-Behälter abgefüllt wurden. Jedes Kind, das teilgenommen hat, bekommt laut Heimatverein demnächst - wie versprochen - kostenlos seine Box mit "echtem Ahäuser Apfelsaft".

Am Ausgabetag, der noch bekannt gegeben wird, können auch 3- und 5-Liter-Boxen von Interessenten käuflich erworben werden - solange der Vorrat reicht.

"Zusammenfassend gesehen war es eine Aktion, die das Obst vor dem Verderben bewahrt und allen Beteiligten offensichtlich Spaß bereitet hat", so der Heimatverein.