"Arbeitsschutz besser kontrollieren"

Die Aufsichtsbehörden sollen in Unternehmen im Kreis Limburg-Weilburg öfter überprüfen, ob Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden, fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Foto: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Zu wenige Kontrollen beim Arbeitsschutz: Von der richtigen Schutzkleidung in der Lebensmittelherstellung bis hin zur Arbeitszeiterfassung in der Gastronomie - die Aufsichtsbehörden sollen Unternehmen im Kreis Limburg-Weilburg häufiger daraufhin prüfen, ob die rechtlich vorgegebenen Arbeitsschutzvorschriften in der Realität auch tatsächlich eingehalten werden. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Allerdings, räumt die Gewerkschaft ein, fehle es den Ämtern häufig an Personal. Nach einem aktuellen Bericht der Bundesregierung waren demnach in Hessen im Jahr 2020 insgesamt lediglich 163 Aufsichtsbeamte für Arbeitsschutz-Prüfungen zuständig. "Damit muss sich rein rechnerisch ein Kontrolleur landesweit um 1022 Betriebe kümmern. Mit dieser Quote ist effektiver Arbeitsschutz kaum möglich", kritisiert Peter-Martin Cox, Geschäftsführer der NGG-Region Rhein-Main.

Überprüfung darf nicht

die Ausnahme sein

Der kritische Kontrollblick auf die Gefahren am Arbeitsplatz dürfe nicht länger eine "Rarität der Arbeitswelt" bleiben. Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es allein im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell 4790 Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Die Politik habe zwar den Arbeitsschutz per Gesetz gestärkt, doch das Personaldefizit bei den lokalen Aufsichtsbehörden sei weiterhin enorm, so Gewerkschafter Cox. "Die Ämter waren lange vor der Pandemie massiv unterbesetzt. Das rächt sich jetzt. Ob es um Verstöße gegen Corona-Maßnahmen oder um fehlenden Unfallschutz geht - am Ende steht die Gesundheit der Beschäftigten auf dem Spiel."

Cox betont: "Die Politik muss jetzt rasch dafür sorgen, Fachleute für die Behörden zu gewinnen." Dies gelinge aber nur, wenn der öffentliche Dienst eine attraktive Bezahlung biete.