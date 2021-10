Arbeitsunfall in Fussinger Firma: Ursache ist bekannt

Weil sie bei einem Arbeitsunfall giftige Gase eingeatmet haben, mussten zwei Mitarbeiter der Fussinger Firma im Wetzlarer Klinikum behandelt werden. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr in einem eigens errichteten Zelt dekontaminiert werden. Foto: Christian Keller

WALDBRUNN-FUSSINGEN - Die Ursache für den Vorfall in einer Fussinger Firma ist nun mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen "simplen Arbeitsunfall" gehandelt hat, bei dem mehrere Mitarbeiter giftige Gase eingeatmet haben. Am Dienstag mussten neun Mitarbeiter der Firma für Sanierungs- und Entsorgungssysteme in Krankenhäuser gebracht und zum Teil dekontaminiert werden