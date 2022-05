Auf A3 auf Sattelzug aufgefahren: Vier Menschen verletzt

Vier Menschen werden bei dem Unfall auf der A 3 verletzt, einer so schwer, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss. Symbolfoto: dpa

BAD CAMBERG - Bei einem Unfall auf der A 3 bei Bad Camberg sind am Samstag, 30. April, vier Menschen verletzt worden, einer davon so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach Polizeiangaben fuhren gegen 5 Uhr morgens auf der A 3 ein Sattelzug und ein Auto aus Fahrtrichtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Idstein, als der 21-jährige Fahrer des Pkw aus dem Landkreis Groß-Gerau auf das Heck des Sattelzuges auffuhr. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum eingeliefert. Die beiden Mitfahrer wurden an der Unfallstelle ambulant behandelt. Weil der Fahrer nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

In der Folge weiterer Unfall zwischen zwei Lkw

In Folge des Rückstaus ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei Lkw. Die Autobahn wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge.

