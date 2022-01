Auf dem "Limburger Weg" zum Erfolg

Informationen zur dualen Ausbildung in der Region Limburg-Weilburg erhalten Schüler und deren Eltern sowie Unternehmen online und in einem persönlichen Gespräch bei der Kreishandwerkerschaft im Web unter www.handwerk.de, per Telefon unter 0 64 31-9 14 60, und bei der IHK Limburg unter www.ihk-limburg.de, Telefon 0 64 31-21 01 50.