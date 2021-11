Auf Fotoreise durch die Heimat gehen

Die Kreuzkapelle ist Fotomotiv in "Unterwegs im Goldenen Grund". Foto: onemorepicture/Thorsten Wagner

BRECHEN/HÜNFELDEN/SELTERS /BAD CAMBERG - Brechen/Hünfelden/Selters /Bad Camberg (red). Ein neuer Bildband lädt zur Entdeckungstour durch den Goldenen Grund ein. Unter dem Titel "Unterwegs im Goldenen Grund" haben die Fotografen Alexandra Michel und Thorsten Wagner ein Buch mit 300 Aufnahmen auf 252 Seiten veröffentlicht, in dem die Gemeinden Brechen, Hünfelden, Selters (Taunus) und die Stadt Bad Camberg dokumentiert werden. Der Goldene Grund verdankt seinen Namen dem besonders fruchtbaren gelbbraunen bis grauen Lössboden. Geografisch erstreckt sich dieser Naturraum ungefähr von Limburg-Lindenholzhausen im Nordwesten bis nach Waldems-Bermbach im Südosten und von Hünfelden-Dauborn im Westen bis Selters-Eisenbach im Nordosten. Im Herzen des Goldenen Grundes liegen die Gemeinden Bad Camberg, Brechen, Hünfelden und Selters, die in diesem Bildband ausführlich dokumentiert werden.

"Der Goldene Grund hat den Menschen vieles zu bieten: ursprüngliche Natur, Erholung und Entspannung auf wunderschönen Fuß- und Radfahrwegen im Tal, historische Altstädte mit sehenswerten Marktplätzen und romantischen Fachwerkhäusern, Sport- und Freizeitangebote, Kirchen, Grotten, Burgen, Mühlen und Museen, Hügelgräber und Wüstungen, idyllische Quellen, Bachläufe, Auen und einsame Seen mit einer reichhaltigen Flora und Fauna", so die Stadt Bad Camberg in einer Pressemitteilung.

Im Goldenen Grund wurden die ersten Hessen bereits vor rund 7300 Jahren als Ackerbauern sesshaft. Seit dem frühen Mittelalter führten wichtige Handels- und Poststraßen durch den Goldenen Grund, an die noch heute etliche Stundensteine erinnern. "Eine Reise durch den Goldenen Grund, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder anhand dieses wunderschönen Bildbandes, bringt für jeden Menschen kleinere und größere Schätze zutage", wirbt die Stadt.

Unterwegs im Goldenen Grund.Eine Bildreise durch die Gemeinden Brechen, Hünfelden, Selters (Taunus) & Bad Camberg. Paperback im Format 23 cm x 23 cm mit 252 farbigen Seiten;ISBN 978-3-923811-49-6; Preis: 25 Euro

Erhältlich ist das Buch unter anderem bei Buch und Schreiben, Obertorstraße 11, Bad Camberg, Post-Partnerfiliale, Brunnenstraße 44, Niederselters, Schaefer Bücher, Bahnhofstraße 4, Limburg.