Auf zum Oktoberfest in Limburg

LIMBURG - Das große Oktoberfest auf der Theresienwiese in München ist gehalten, das nicht ganz so große Oktoberfest auf dem Marktplatz und in der Markthalle in Limburg steht noch aus. Am Donnerstag, 13. Oktober, startet das Fest am Abend in der Markthalle, einen Tag später am Freitag, 14. Oktober, beginnt dann auch der Rummel auf dem Platz. Der Marktplatz steht bereits seit Freitagabend als Parkplatz nicht mehr zur Verfügung.

Nach Einschätzung von Ulrich Wolf, der seit mehr als 30 Jahren für die Stadt das Oktoberfest organisiert, stehen die Vorzeichen für ein "normales" Oktoberfest durchaus günstig, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. "Der Marktplatz wird wieder mit einem Riesenrad aufwarten, und auch eine Achterbahn ist dabei. Das hat im vergangenen Jahr gefehlt, Achterbahn und Riesenrad sind wichtige Bestandteile für den Festplatz am Oktoberfest", sagt Wolf. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Oktoberfest im Jahr 2020 komplett ausgefallen, im vergangenen Jahr fand es in deutlich reduzierter Form statt. "Wir haben schon bei den Standplatzbewerbungen für dieses Jahr ein deutlich größeres Interesse als im Vorjahr gehabt", sagt Wolf.

Das 72. Limburger Oktoberfest wartet neben Riesenrad, Achterbahn und Autoscooter noch mit weiteren Fahrgeschäften auf, so lädt unter anderem eine Großschaukel zu einem Höhenrausch und luftigen Ausflügen ein. Daneben verspricht die XXL-Krake viel Spektakel an ihren langen Armen, und reichlich Drehung bietet das Fahrgeschäft "Breakdance". Zu einem Ausflug ganz anderer Art lädt das Geisterhaus ein.

Wie die Stadt als Veranstalter weiter mitteilt, sind mehr als 40 Buden, Fahrgeschäfte und mehr bis Dienstag, 18. Oktober, auf dem Oktoberfestplatz vertreten.

Das obligatorische Feuerwerk, von den Schaustellern finanziert, wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr lässt es den Abendhimmel funkeln. Der Fassbieranstich auf dem Marktplatz dagegen entfällt. Am Dienstag, 18. Oktober, ist wieder Familientag auf dem Platz, bei dem die Geschäfte Rabatte gewähren.

Wie in den Vorjahren ist die Stadt für das Oktoberfest auf dem Marktplatz zuständig, die Veranstaltungen in der Markthalle werden von der Agentur NA+1 verantwortet. Gemeinsam wird der Sicherheitsdienst beauftragt, der an allen Oktoberfesttagen im Dienst ist. Die Stadt wiederum stellt für die Besucher des Außengeländes separate Toilettenanlagen zur Verfügung.