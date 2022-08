Aus Rheinland-Pfalz dürfen nur geimpfte Rinder und Schafe nach Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Seit dem 19. Juli gilt das hessische Landesgebiet, somit auch der Landkreis Limburg-Weilburg, als frei von der Blauzungenkrankheit bei Wiederkäuern. Das kann Landwirte künftig vor Probleme stellen. Das teilt das Veterinäramt der Kreisverwaltung mit.

Hintergrund: Rheinland-Pfalz und das Saarland gelten weiterhin als Blauzungen-Restriktionsgebiete. Tiere, die von dort in den Kreis Limburg-Weilburg eingeführt werden, müssen zuvor eine Schutzimpfung bekommen. Das gilt auch für Viehhalter, die Weiden sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Limburg-Weilburg haben. Ebenso gilt es für Weideschäfer, die mit ihrem Vieh über die Kreis- und Landesgrenzen pendeln.

Einbahnstraße für ungeimpfte Tiere

Tiere aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterliegen weiterhin den bislang auch hier geltenden Handelsbeschränkungen. Durch die Anerkennung der Blauzungenfreiheit für Hessen können unter anderem Rinder, Schafe und Ziegen aus Hessen dagegen wieder unter erleichterten Bedingungen national und in andere EU-Mitgliedstaaten verbracht werden. Gleichzeitig müssen aber Tiere dieser Arten, die aus nicht BTV (Blauzungenvirus)-freien Regionen nach Hessen gebracht werden, zusätzliche Garantien erfüllen.

Daraus ergibt sich folgende Schwierigkeit für die heimischen Tierhalter: Zwar können nun wieder Tiere aus Hessen ohne Impfungen auch nach Rheinland-Pfalz gebracht werden. Der Weg dorthin ist aber für ungeimpfte Tiere eine Einbahnstraße. Sie dürfen ohne Impfung nicht zurück nach Limburg-Weilburg. Insbesondere sind die Tierhalter davon betroffen, die regelmäßig mit Rindern oder kleinen Wiederkäuern die Landesgrenze überqueren. Beispielsweise Tiere, die auf die Sommerweiden in den hohen Westerwald gebracht wurden, können im Herbst nur mit abgeschlossener Impfung nach Hessen zurück.

Dieser "kleine Grenzverkehr" war in den vergangenen Jahren kein Problem, da sowohl Hessen als auch Rheinland-Pfalz als Restriktionszonen galten. Nun muss für alle Wiederkäuer, die in Limburg-Weilburg eingestellt oder eingetrieben werden, vor der Übernahme eine gültige Blauzungen-Impfung nachgewiesen werden. Auch wenn es derzeit keine weiteren Einschränkungen für das Verbringen von Tieren aus Limburg-Weilburg gibt, weist das Veterinäramt darauf hin, dass es bei einem erneuten Fall von Blauzungenkrankheit, der zu Restriktionszonen führen würde, keine der bisherigen Handelserleichterungen mehr geben wird. Das bedeutet, dass nach heutigem Stand dann ausnahmslos nur geimpfte Tiere (einschließlich nur Kälber aus geimpften Müttern) noch aus den Restriktionszonen gebracht werden dürfen.

Weitere Informationen erhalten Landwirte und Tierhalter beim Veterinäramt unter Telefon 0 64 31-2 96 58 69 oder per E-Mail an poststelle.avv@

limburg-weilburg.de.

Gnitzen, kleine Mücken, übertragen die Krankheit

Die Blauzungenkrankheit ist eine akut verlaufende Viruskrankheit der Schafe und Rinder. Auch Ziegen, Neuweltkameliden wie Lamas und Alpakas sowie Wildwiederkäuer sind für die Blauzungenkrankheit empfänglich. Die Krankheit kann tödlich verlaufen. Das Virus wird nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern über kleine, blutsaugende Mücken (Gnitzen) der Gattung Culicoides. Der Erreger der Blauzungenkrankheit ist für Menschen nicht gefährlich.