Ausflüge in die Region Limburg-Weilburg machen

Ein beliebtes touristisches Ziel: Die Laneburg (r.) gibt Löhnberg seinen Namen, die Kirche (Mitte) ergänzt die Silhouette. Der Radweg Richtung Wetzlar kreuzt kurz hinter der Schleuse die Lahn auf dieser Hängebrücke. Archivfoto: Pascal Reeber

LÖHNBERG/LIMBURG-WEILBURG - Löhnberg/Limburg-Weilburg (red). Die Broschüre "Ausflugstipps" für den Landkreis Limburg-Weilburg ist in einer überarbeiteten Auflage für das Jahr 2022 erschienen. Im neuen Gewand und auf insgesamt 52 Seiten bündelt das Heft im Taschenformat das Freizeit- und Kulturangebot in der Region.

Die Broschüre ist von der Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Landkreises entwickelt worden. Sie bietet seit Jahren eine erste Orientierung für Tages- und Wochenendbesucher, Urlauber sowie Geschäftsreisende.

Sie sei mittlerweile als fester Bestandteil des regionalen Tourismus nicht mehr wegzudenken, erklärte Landrat Michael Köberle (CDU) bei der Präsentation der Neuauflage. Er stellte sie gemeinsam mit der Sprecherin der Bürgermeister des Landkreises, Silvia Scheu-Menzer (parteilos), und dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Lars Wittmaack, vor.

"Die Nachfrage an der Broschüre ist in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie stark gestiegen", erläuterte WFG-Geschäftsführer Wittmaack: "Die Bürgerinnen und Bürger sind in dieser schwierigen Zeit dem heimischen Tourismus ein Stück weit nähergekommen. Und wir freuen uns, gemeinsam mit dem Landkreis einen gesammelten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten bieten zu können."

Die neue Broschüre informiert, aufgegliedert in die einzelnen Städte und Gemeinden, über Öffnungszeiten, Ansprechpartner sowie eventuell anfallende Eintrittspreise.

Verfügbar in allen kommunalen Bürgerbüros

Landrat Michael Köberle betonte auch die Bedeutung des Tourismus für die Region: "Über 170 verschiedene touristische Angebote und Sehenswürdigkeiten in 19 Städten und Gemeinden sind ein deutliches Zeichen für die touristische Vielfalt im Landkreis Limburg-Weilburg. Man erkennt daran auch die Wichtigkeit des Tourismus als weitere, wirtschaftliche Säule für unsere Region."