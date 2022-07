Ausstellung in Weyer zeigt, warum Luther die Reformation eingeleitet hat

Pfarrer Ulrich Finger zeigt bis Ende August in der Kirche in Weyer eine Ausstellung zum Thema Geld. Foto: Kirchengemeinde Weyer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Um ein Thema, das für die christliche Kirche zunächst ungewöhnlich erscheint, geht es in einer Ausstellung, die derzeit in der evangelischen Kirche in Weyer zu sehen ist: Geld. Pfarrer Ulrich Finger eröffnete die Ausstellung, die im Zusammenhang mit dem Thema Reformation steht.

Gezeigt werden historische Geldscheine, die fast alle "Notgeld" waren, wie es in der Zeit des Ersten Weltkriegs und besonders in den Jahren danach von vielen Städten und Gemeinden herausgegeben wurden. Zu sehen sind in der Weyrer Kirche 230 Geldscheine aus rund 30 Orten.

Geld, so Pfarrer Finger, spielte in der Geschichte der Reformation eine entscheidende Rolle. Schließlich sei es die Sache mit einem für Geld käuflichen "Ablass" gewesen, die Martin Luther im Jahr 1517 dazu bewegt habe, seine 95 Thesen "wider den Ablasshandel" an die Tür der Kirche von Wittenberg zu nageln.

Hintergrund für Luthers Unmut war damals der folgende Grundsatz der Kirche: "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt." Damit wurde ausgesagt, dass sich Menschen von ihren Sünden "freikaufen" konnten. Luther hielt dagegen: "Gott lässt sich nicht kaufen."

Moneten aus Weilburg, Limburg, Camberg und Diez

In der Ausstellung werden Geldscheine gezeigt, die vor etwa 100 Jahren entstanden sind. Damals druckten viele Städte und Gemeinden während der galoppierenden Inflation ihr eigenes Geld als Kleingeldersatz. Zahlreiche Kommunen gaben auch Geldscheine heraus, die etwas mit Luther und der Reformation zu tun hatten. Viele davon waren so genannte Serienscheine und als Sammlerobjekte gedacht. Notgeldscheine wurden zum Beispiel in Weilburg, Limburg, Camberg und Diez in Umlauf gebracht.

Die Ausstellung in der Kirche in Weyer ist bis Ende August zugänglich. Auf Wunsch sind auch Sonderführungen durch Pfarrer Finger möglich.