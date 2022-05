Auto in Eschhofen verwüstet und gegen Betonklotz gerollt

Unbekannte haben in Eschhofen das Innere eines Autos demoliert und den Pkw dann gegen einen Betonklotz gerollt. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LIMBURG-ESCHHOFEN - Übel mitgespielt haben Unbekannte in Eschhofen der Besitzerin eines geparkten Autos. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 29. April, und Montagmorgen, 2. Mai, den Fahrzeuginnenraum des in der Bahnhofstraße geparkten Renault verwüstetet und das Fahrzeug gegen einen Betonklotz gesteuert.

Am Montagmorgen stellte die Frau fest, dass bei ihrem weißen Renault Captur eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Abhandengekommen ist augenscheinlich nichts, jedoch wurden verschiedene Gegenstände aus dem Auto auf dem Parkplatz herumgeworfen und mehrere Bereiche des Innenraums zerstört. So wurden zum Beispiel sämtliche Bedienelemente wie Blinkerhebel oder andere Knöpfe und Schalter abgebrochen.

Anschließend wurde die Handbremse gelöst und der Pkw gegen einen Betonklotz gerollt. Dadurch entstand weiterer Sachschaden an der Karosserie. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.