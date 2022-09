Auto landet in der Hecke

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Sonntagnachmittag ist ein 56-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Westerwaldstraße in Limburg unterwegs gewesen. Auf Höhe des dortigen Cafés kam der Mann laut Polizeibericht von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke, welche die Fahrbahn und den Außenbereich des Cafés trennte.

Daraufhin habe der Fahrer versucht, sein Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien. Dazu habe er den Rückwärtsgang eingelegt und sei mit Vollgas rückwärts gefahren, wobei er mit dem Heck gegen einen Blumenkübel gestoßen sei und dabei auch noch die Bestuhlung eines Food-Trucks beschädigt habe.

Als das Fahrzeug kurz zum Stehen kam, hätten Zeugen versucht, den Zündschlüssel des Wagens abzuziehen und damit die offensichtliche Irrfahrt zu beenden. Das Fahrzeug sei jedoch auf der B8 davon gefahren. Wenige Hundert Meter weiter konnte es von Einsatzkräften gefunden und der 56-jährige Fahrer kontrolliert werden.

Tests hätten ergeben, dass der Fahrer und seine Begleiterin stark alkoholisiert gewesen seien. Die Begleiterin sei deshalb ins Krankenhaus gekommen. Der Mann muss sich nun mit mehreren Strafverfahren auseinandersetzen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6500 Euro.

Sollten Sie Zeuge der Irrfahrt gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Limburg telefonisch unter der Nummer 06431-91400.