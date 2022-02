Autofahrer erfasst Fußgänger bei Waldbrunn

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Greifensteiner ins Krankenhaus. Symbolfoto: VRM

WALDBRUNN/GREIFENSTEIN - Ein 56-jähriger Renault-Fahrer aus Waldbrunn befuhr den Hauser Kirchweg aus Richtung Lahr kommend gegen 19.45 Uhr in Richtung Fussingen. Ein 40-jähriger Fußgänger aus Greifenstein ging am rechten Fahrbahnrand in gleiche Richtung. Der Fußgänger geriet nach Informationen der Polizei auf die Fahrbahn, wo er von dem Auto frontal erfasst, aufgeladen und anschließend wieder zu Boden geschleudert wurde.

Hierdurch erlitt der 40-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zur Klärung der Unfallursache setzte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein.

