Autoknacker sind in Weilburg aktiv

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aus Autos übernommen und bittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.

WEILBURG/BESELICH - In der Nacht von vorigen Mittwoch auf Donnerstag sind in Weilburg und Beselich Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet worden.

Die unbekannten Täter schlugen in der Dehrner Straße in Beselich-Niedertiefenbach die Seitenscheibe an einem grauen Toyota ein. Daraus entwendeten sie ein Portemonnaie. In Weilburg gelangten die Täter in der Langgasse in einen silbernen Opel und stahlen daraus eine Geldbörse und diverse Schlüssel. Ein grauer VW wurde in der Tiefgarage eines Hotels in der Hainallee in Weilburg aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter eine Reisetasche, zwei Fahrradtaschen und weiteres Fahrradzubehör, auch von den direkt in der Nähe des Fahrzeuges angeschlossenen E-Bikes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.