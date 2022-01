Bäckereiangestellte in Limburg mit dem Messer bedroht

In Limburg überfällt Unbekannter am Donnerstag eine Bäckerei und bedroht die Verkäuferin mit einem Messer. Die Polizei sucht nun Zeugen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LIMBURG - Für die Angestellte in der Bäckereifiliale in der Limburger Westerwaldstraße war das sicher ein großer Schreck: Ein unbekannter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat die Bäckerei am Donnerstag, 20. Januar, um kurz nach 11 Uhr überfallen.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann die Filiale und bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Aus der Registrierkasse nahm er das darin befindliche Bargeld und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Wasserhausweg. Die Polizei Limburg fahndete mit Unterstützung der Polizei aus Diez nach dem Täter. Er wurde beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Getragen habe der Täter einen schwarzen Kapuzenpulli, eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Jeans. Zudem sei das Gesicht mit einer OP-Maske verdeckt gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise. Die Polizei fragt: "Wer kennt den Täter? Wer hat den Täter im Bereich der Westerwaldstraße oder während seiner Flucht gesehen?