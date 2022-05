Bad Camberg: Betrunkener schläft im Kreisverkehr ein

Ein Atemalkoholtest habe, so die Polizei, einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Ein alkoholisierter Mann ist nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Kreisverkehr bei Bad Camberg in seinem Auto eingeschlafen.

Ein Verkehrsteilnehmer habe gegen 0.45 Uhr die Polizei zum Kreisel an der Beuerbacher Landstraße gerufen. Grund: Dort habe "verkehrsbehindernd" ein unbeleuchteter Dacia gestanden, in dem ein Mann schlief. Eine Streife habe den 44-Jährigen geweckt und deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

Der Mann sei festgenommen, das Verkehrshindernis entfernt worden. Nach einer Blutentnahme habe der Mann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam bleiben müssen.