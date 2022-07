Bad Camberg: Künstler spielen ohne Honorar

Die Kirche in Bad Camberg mit ihrer schönen Orgel ist der Ort, an dem Musiker ein Benefizkonzert für die Limburger Musikschule geben. Foto: Michael Harry Poths

BAD CAMBERG - Ein Benefizkonzert für die Kreismusikschule in Limburg findet am Sonntag, 17. Juli, in der katholischen Kirche "St. Peter und Paul" in Bad Camberg statt. Beginn ist um 17 Uhr: Der Organist Michael Harry Poths und Lehrkräfte sowie fortgeschrittenen Schülerinnen der Kreismusikschule spielen dort Werke unter anderem von Telemann, Hasse und Bach. Gespielt wird in kleineren Kammermusikbesetzungen für Blockflöte, Gambe und Orgel, zwei Violinen und Orgel, Posaune beziehungsweise Euphonium und Orgel.

Das Konzert soll die Kreismusikschule Limburg unterstützen, die nach der Pandemie besonders auf Hilfe angewiesen ist. Deshalb spielen alle Mitwirkenden ohne Honorar. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen.

Schaffensphase

von 75 Jahren

Den Schwerpunkt des Konzerts bilden die Werke von zwei Komponisten: Georg Philipp Telemann (1681-1767) und Johann Sebastian Bach (1685-1750). Mit über 3600 verzeichneten Werken ist Telemann einer der produktivsten Komponisten der Musikgeschichte. Dieser große Umfang ist teils auf seine flüssige Arbeitsweise, teils auf eine mit 75 Jahren sehr lange Schaffensphase zurückzuführen. In dem Konzert in Bad Camberg werden Monika Schlößer und Isabel Müller-Hornbach die viersätzige Sonate B-Dur für Blockflöte und Gambe zu Gehör bringen.

Aus dem umfangreichen Werk von Johann Sebastian Bach wird der zweite Satz seines Doppelkonzerts für zwei Violinen zu hören sein. Wie üblich ist dies ein langsamer Satz, ein Largo ma non tanto (langsam aber nicht zu sehr). Dieser wird oft gespielt, auch in der später von Bach angefertigten Fassung für zwei Cembali. In dem Benefizkonzert am 17. Juli spielen Dorka Ujlaky und Kim Cimander die Violinen, Michael Harry Poths die Orgel.