Bad Camberg: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub

BAD CAMBERG - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bad Camberg hat die Kriminalpolizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.

Was war geschehen? Am 10. Januar 2022 hatte ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in Bad Camberg überfallen, der bislang unbekannte Täter hatte die Tankstelle betreten und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Er erbeutete Bargeld und floh. Gesichert sei auch, so die Polizei, dass der Täter zuvor mehrere Minuten auf dem Gehweg vor einem Getränkemarkt gegenüber der Tankstelle stand.

Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Bad Camberg. (Foto: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden)

Da die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, so die Polizei weiter, wurde durch die Staatsanwaltschaft Limburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht erwirkt.

Der gesuchte Räuber wurde als 20 bis 25 Jahre alt und ca. 1,75 m groß beschrieben. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze, längere Jacke, eine schwarze Trainingshose der Marke Puma, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe, eine schwarze Wollmütze mit einem auffälligen quadratischen Emblem und eine helle FFP2-Maske.

Wer die Person auf dem Lichtbild wiedererkennt oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg unter 06431-91400 zu melden.