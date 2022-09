Bad Camberg/Selters: Nils Hofmann leitet FDP-Verband

Marc Bullmann (links) übergibt mit der Gebietserweiterung der FDP den Staffelstab an Nils Hoffman (rechts). Dazwischen die Landtagsabgeordnete Marion Schardt-Sauer. Foto: FDP

BAD-CAMBERG/SELTERS - Die FDP hat ihre Ortsverbände Bad Camberg und Selters zusammengelegt.

Vorsitzender des neu gebildeten Ortsverbands ist nun der Eisenbacher Nils Hofmann. Sein Stellvertreter ist Wolfgang Arndt, der auch Mitglied des Magistrats in Bad Camberg ist. Außerdem gehören dem Vorstand Clemens Ott aus Niederselters als Beauftragter für Finanzen und Social Media sowie der Fraktionsvorsitzende der FDP in der Bad Camberger Stadtverordnetenversammlung, Marc Bullmann aus Würges an. Bullmann berichtete über die Aktivitäten der Fraktion und der Stadt. Er forderte mehr Taten statt Worte bei der Stärkung der Innenstadt und der Attraktivität der Kurstadt.

Dazu schlägt er vor, die vielen einzelnen Aktivitäten zu bündeln. Für die FDP sei klar, dass die Verwaltung moderner werden müsse, um als Dienstleister für die Bürger fungieren zu können. Dazu müsse auch ein großer Schritt hin zur Digitalisierung gegangen werden.