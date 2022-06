Bahnhofstraße in Bad Camberg wird saniert

Achtung Baustelle: In Bad Camberg wird die Bahnhofstraße saniert. Dazu ist eine teilweise Vollsperrung nötig. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

BAD CAMBERG - Die Bahnhofstraße in Bad Camberg, die Landesstraße 3031, wird von Hessen Mobil zwischen dem Emsbach und der Brücke über die Bahngleise saniert. Auch das Bauwerk über die Bahnlinie selbst sowie Parkbuchten und Bordsteine entlang der Straße werden erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung und werden insgesamt bis Ende dieses Jahres andauern. Im ersten Abschnitt wird ab Montag, 20. Juni, der Bereich zwischen der Brücke über den Emsbach und der Tankstelle zwischen der Gebrüder-Grimm-Straße und der Hermann-Löns-Straße saniert. Dazu ist die Bad Camberger Bahnhofstraße seit Freitag, 17. Juni, voll gesperrt, damit das Baufeld eingerichtet werden kann. Am Montagmorgen beginnen die Fräsarbeiten.

Der Schwerverkehr wird aus Richtung Beuerbach kommend weiträumig umgeleitet über die L 3031 in Richtung Hünstetten sowie im weiteren Verlauf über die B 417 in Richtung Limburg bis zur B 8 in Richtung Königstein beziehungsweise zur Anschlussstelle Limburg-Süd der A 3.

Auch die geänderte Bedarfsumleitung der A 3 folgt dieser Strecke. Von östlicher Seite kommend führt die Umleitung des Schwerverkehrs über die B 8 in Richtung Limburg bis zur Kreuzung mit der B 417 in Richtung Wiesbaden.

Pkw werden über

die L 3030 umgeleitet

Die innerörtliche Umleitung für Pkw erfolgt über die parallel zur L 3031 verlaufende L 3030 über Erbach. Der öffentliche Personennahverkehr wird zum größten Teil über die Lahnstraße erfolgen, die dafür zusätzliche Ersatzhaltestellen erhält. Vor dem Bahnhof in Bad Camberg wird eine provisorische Wendemöglichkeit für die Busse eingerichtet. Auch westlich der Bahnlinie wird an der Dieselstraße eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet.